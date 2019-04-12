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Avrupa’dan gelen gençler yurt dışındaki ırkçılığı satrançla yenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 12:26 | Son Güncelleme

Siirt’te Cedid Derneği tarafından Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında hazırlanan “Hoşgörü Satrançta Buluşuyor-We meet in Chess for Tolerance” adlı proje kapsamında Avrupa’nın değişik ülkelerinden gelen gençler Siirt’te toplandı.

Siirt’te Cedid Derneği tarafından Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında hazırlanan “Hoşgörü Satrançta Buluşuyor-We meet in Chess for Tolerance” adlı proje kapsamında Avrupa’nın değişik ülkelerinden gelen gençler Siirt’te toplandı. Satrançla kaynaşacak olan gençler, ırkçılığa savaş açacak.
Siirt Üniversitesi’nde ağırlanan gençler Siirtli akranları ile bir araya geldi. Siirtli gençlerle satranç karşılaşmaları yapan Avrupalı gençlerin Siirt’in tarihi ve turistik yerlerini de gezme imkanı bulacağı belirtildi.
İtalya, Hırvatistan, İspanya, Romanya ve Türkiye’den olmak üzere 30 katılımcının yer aldığını belirten Siirt Üniversitesi öğretim üyesi ve Cedid Derneği Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Uyan Yüksel, proje kapsamında Siirtli gençler ile Avrupalı gençlerin bir araya gelerek, son yıllarda teknolojinin kötü kullanımı ve radikalleşmenin doğurduğu ırkçılık, hoşgörü ve anlayışın olumlu anlamda değişimine katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi.
Satranç sporunun hoşgörü ortamını sağlayan özelliği düşünülerek satranç aktiviteleri düzenlenmesiyle farklı kültürlerin bir araya gelerek kaynaşmalarını sağlamayı amaçladıklarını belirten Siirt Cedid Derneği Başkanı Serdar Özyeşil, 5 farklı ülkeden 25 katılımcıyla ‘Hoşgörü Satrançta Buluşuyor’ projesini gerçekleştirdiklerini söyledi. Özyeşil, şöyle devam etti:
“Buradaki amacımız Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden İspanya, Hırvatistan, Romanya, İtalya gibi ülkelerden gelen gençleri önce Siirt’te ağırlamak, Siirt’i Siirt’te tanıtmak, satranç aracılığıyla da satrancın hoşgörüsü ile insanlarla buluşturmak. Siirt’te yaşan öğrencileri onları tanıması onların bizi tanıması ve bunu satranç sayesinde yapmak.”

“Satranç dil bilmeyen insanlarla iletişim sağlıyor”
Bu etkinliği çok önemsediğini ve projenin farklı insanları farklı kültürleri farklı ülkeleri bir araya getirdiğini belirten Hırvat Monica Bozic, satrancın gücüne inandığını söyledi. Bozic, “Bugün Avrupa’da ve dünyada artmakta olan bir ırkçılık ve nefret söylemi var. Bununla mücadele etmenin farklı farklı yolları olabilir. Bence satrançta bunlardan bir tanesidir. Çünkü satrançta insanlar bir araya gelerek hiçbir dil bilmeden aralarında bir iletişim kurulabilir. Bu kurulan iletişimle birlikte insanların kendi arasındaki yanlış anlaşılmalar ön yargılar ortadan kaldırılabilir. İyi bir huzur ortamı sağlanabilir. Ben de bu projenin içinde yer aldığım için mutluyum” dedi.

“Ön yargıları kırarak ırkçılıkla mücadele edebilirsiniz”
Bu tür aktivitelerin farklı kültürden, inanç ve ülkedeki insanları bir araya getirmesinin diyalog ortamı oluşturduğuna dikkat çeken İtalyan Francesco Paoletti, bugün Avrupa ve dünyada bir ırkçılık söyleminin olduğu ve bu söylemin giderek arttığını söyledi. Paoletti, “Bu tür ırkçılık söylemleri ile mücadele etmenin en etkin yollarından birisi de belki de bu tür aktiviteleri yapmaktır. Çünkü bu tür aktiviteleri yaptığımız zaman insanları bir araya getiriyorsunuz; farklı ülke, inanç ve kültürden bir diyalog oluşuyor. Diyaloğun olduğu yerde ön yargı olmaz, ön yargıları kırdığımız zaman da ırkçılıkla en iyi şekilde mücadele edeceğine inanıyorum” diye konuştu.

Avrupa’dan gelen gençler yurt dışındaki ırkçılığı satrançla yenecek

Avrupa’dan gelen gençler yurt dışındaki ırkçılığı satrançla yenecek

Avrupa’dan gelen gençler yurt dışındaki ırkçılığı satrançla yenecek

Avrupa’dan gelen gençler yurt dışındaki ırkçılığı satrançla yenecek

Avrupa’dan gelen gençler yurt dışındaki ırkçılığı satrançla yenecek

Avrupa’dan gelen gençler yurt dışındaki ırkçılığı satrançla yenecek

Avrupa’dan gelen gençler yurt dışındaki ırkçılığı satrançla yenecek

Avrupa’dan gelen gençler yurt dışındaki ırkçılığı satrançla yenecek

Avrupa’dan gelen gençler yurt dışındaki ırkçılığı satrançla yenecek

Avrupa’dan gelen gençler yurt dışındaki ırkçılığı satrançla yenecek

Avrupa’dan gelen gençler yurt dışındaki ırkçılığı satrançla yenecek

Avrupa’dan gelen gençler yurt dışındaki ırkçılığı satrançla yenecek

Avrupa’dan gelen gençler yurt dışındaki ırkçılığı satrançla yenecek

Avrupa’dan gelen gençler yurt dışındaki ırkçılığı satrançla yenecek

Avrupa’dan gelen gençler yurt dışındaki ırkçılığı satrançla yenecek

Avrupa’dan gelen gençler yurt dışındaki ırkçılığı satrançla yenecek

Avrupa’dan gelen gençler yurt dışındaki ırkçılığı satrançla yenecek

Avrupa’dan gelen gençler yurt dışındaki ırkçılığı satrançla yenecek

Avrupa’dan gelen gençler yurt dışındaki ırkçılığı satrançla yenecek

Avrupa’dan gelen gençler yurt dışındaki ırkçılığı satrançla yenecek

Avrupa’dan gelen gençler yurt dışındaki ırkçılığı satrançla yenecek
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