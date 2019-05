Avrupa’dan gelen heyet Öcalan’ın bulunduğu İmralı’yı ziyaret etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi’ni(AİÖK) kabul etti. Bakan Gül, kabul sonrasında açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cezaevlerini denetlemek için Türkiye’ye gelen Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesine bağlı 8 kişilik heyeti kabul etti. Heyetin beraberinde toplantıya altı kişilik tercüman ekibi katıldı. Bakan Gül, kabul sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Heyet, Türkiye’nin de taraf olduğu "İşkencenin ve İnsanlık Dışı ya da Onur Kırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi"nin 2’nci ve 8’inci maddeleri gereğince Türkiye’ye düzenli ve özel ziyaret gerçekleştirebiliyor. Bu kapsamda Türkiye’ye gelen heyet, "istediği ceza infaz kurumunu ziyaret ederek, kurumların tüm bölümlerinde kısıtlama olmaksızın incelemelerde bulunmak, hükümlü ve tutuklularla toplu ya da özel görüşmeler yapmak, ilgili bilgi ve belgeleri talep ederek inceleme yapmak" yetkisine sahip. Türkiye konu olan sözleşmeyi 11 Ocak 1988 tarihinde imzalandı. Sözleşme, 5 Şubat 1988 tarihinde, "3411 sayılı İşkencenin ve İnsanlık Dışı yada Onur Kırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" ile ulusal mevzuatta yer aldı. Kanun, 1 Şubat 1989 tarihinde yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, cezaevlerini ziyaret etmek için heyet iki gruba ayrıldı. İlk grup İstanbul - Bursa’da bulunan cezaevlerini ziyaret ederken, diğer grup ise Diyarbakır - Şanlıurfa’da bulunan ceza infaz kurumlarına ziyaret gerçekleştirdi.

Heyetle görüşme sonrasında gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Bakan Gül, şunları kaydetti:

"Türkiye, refah bir ülke, bu konuda cezaevleri olsun diğer özgürlükler konusunda da , Avrupa Konseyi ile uluslararası tüm sözleşmeler çerçevesindeki, her türlü yükümlülüğü yerine getiren bir ülke ve ihlal olmaması adına, insan haklarının, özgürlüklerinin genişlemesi ve korunması adına hem içeride hem dışarıda her türlü kurumla iş birliğimizi sürdürüyoruz. Uluslararası kurumlar az önce görüştüğümüz CPT gibi, yine Birleşmiş Milletler nezdinde ki kurumlar, içeride insan hakları eşitlik kurumu, mecliste iktidarıyla, muhalefetiyle tüm milletvekillerinin, komisyonun denetimine açık, haberli habersiz, hangi uygulamayla ilgili bir talep olması halinde bunlar yerinde denetlenip incelenebiliyor."

Denetleme konularına değinen Bakan Gül, "Türkiye bir hukuk devleti hiçbir şekilde kötü muamelenin olmadığı bu konularda işkence kötü muameleyi sıfır tolerans tanıdığımız, özellikle 2002’den itibaren Türkiye bu konuda çok önemli mesafeler kat etmiştir ve bu konuda da kendisini her türlü bu konudaki iddiaları da yerinde inceleme hem bakanlık kendi hususunda, savcılık makamları ve kurumlarında denetimine açılmıştır. Bu hususta Türkiye’ye dair bir iftirayı, bu konudaki algısıyla ilgili sadece terör örgütleri yada art niyetliler yapmaktadır. Onun ötesinde kurumlar, AİHM kararları, Anayasa Mahkemesi kararları ve uluslararası kurumların denetimleri Türkiye’de bu hususları denetlemekte. Bakanlık olarak da cezaevi yönetimleri bu konudaki hassasiyetini sürdürmekte, hiçbir kişinin keyfi tutumunu asla kabul edemeyiz" diye konuştu.

"(Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmesine ilişkin) Görüşme yasağına ilişkin bu kararlar kaldırıldı ve görüşme imkanı getirildi"

Bakan Gül, Türkiye’nin uluslararası toplumun bir parçası olduğunu, ilişkilerin devamı ve sözleşmelere olan sadakatin devamı için verimli bir görüşme olduğunu anlattı.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmesi konusunda açıklamalarda bulunan Bakan Gül, "Hükümlülerin avukatlarıyla görüşmesi kanuni bir haktır. İnfaz kanunumuz hükümlülerin avukatlarıyla görüşme hakkını düzenlemiştir. Bu görüşmenin ne şekilde olacağını sınırlarını, çerçevesini de ayrıntılı bir şekilde kanun düzenlemiştir. Bu hakkın ihlali yada belli bir güvenlik riskinin oluşması gibi hallerde, sınırlanabileceğini de yine düzenlemiştir. Elbette, bu sınırlandırmalar ve kısıtlamalarda yine yargının denetimine açıktır. Daha önce verilen kısıtlama kararları söz konusuydu. Bu kısıtlama kararları kaldırıldı. Görüşme yasağına ilişkin bu kararlar kaldırıldı ve görüşme imkanı getirildi" şeklinde konuştu.

Heyetin bulunduğu temaslar hakkında bilgi veren Bakan Gül, şöyle konuştu:

"Farklı cezaevlerini ziyaret ettiler, bu konuda hangi cezaevlerine gideceklerini kendileri belirlediler. Bakanlık olarak hiçbir şekilde, bizim şuraya gidin buraya gitmeyin gibi söylemimiz olmadı. Diyarbakır, İstanbul (Silivri Cezaevi’ne gidildi), Urfa’ya gidildi. İmralı’yı da ziyaret ettiler. Tüm cezaevlerinde ilgili şahıs tutuklu mahkumlarla görüşmeler sağlandı. Genel itibariyle de daha önceki ziyarete göre olumlu görüşmeler olduğunu ifade ettiler. Biz işkence, kötü muamele, sıfır tolerans anlayışıyla yola çıkmış özgürlükçü, demokrasiyi geliştiren bir anlayışla yola devam edeceğiz. Bu konudaki eleştiri yada önerileri de dikkatle takip edeceğiz."

"Heyet, Abdullah Öcalan ile görüştü mü"

Bir gazetecinin heyetin İmralı ziyaretinde Öcalan’la görüştüler mi ? sorusu üzerine Bakan Gül, "Görüşme, İmralı ziyareti oldu" ifadesini kullandı.

Heyete bağlı 6 kişilik ilk grup, beraberinde Ceza Tevkif Evi (CTE) Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Yılmaz, Dışişleri Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Neval Orbay, CTE Tetkik Hakimi Dr. Hüseyin Şık ve Cezaevi Müdürü Ahmet Duzman’la beraber 7 Mayıs Salı günü, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın bulunduğu İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna ziyaret gerçekleştirdi.