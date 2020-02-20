Avrupa'dan Hanau saldırısına tepkiler

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Hanau'daki korkunç eylemler nedeniyle şoke oldum ve derinden üzüntülüyüm" dedi. "Duygularımız kurbanlar, aileleri ve arkadaşlarıyla" diyen Sassoli "Her türden nefret ve şiddete karşı birlikte duracağız" ifadelerini kullandı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen da "Dün gece Hanau'da yaşanan trajedi beni derinden sarstı" ifadelerini kullandı. Yakınlarını kaybedenlere taziye dileyen Von der Leyen "Onlarla birlikte yas tutuyoruz" diye konuştu.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel de "İnsan hayatının anlamsız bir biçimde kaybedilmesi bir trajedidir, nereden gelirse gelsin" ifadelerini kullandı. Michel saldırıda ölenlerin yakınlarına taziye dileklerini ifade etti.

Hristiyan demokrat-muhafazakar Avrupa Halk Partisi'nin parlamentodaki grubunun başkanı Manfred Weber de bir açıklama yaptı. "Hanau'dan gelen kötü haberleri izlediğimde nefes alamıyorum" diyen Weber "Duygularım mağdurlarla birlikte" diyerek acil müdahale ekiplerine teşekkür etti.