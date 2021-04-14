Avrupa'dan İran’a Uyarı

2015 İran nükleer anlaşmasına taraf olan İngiltere, Fransa ve Almanya'dan Çarşamba günü yapılan açıklamada, İran'ın yüzde 60 saflık derecesinde uranyum zenginleştirmeye başlama ve Natanz nükleer tesisinde bin santrifüj daha kurma kararının anlaşmayı yeniden canlandırma çabalarına ters düştüğü bildirildi.

Dünya güçleri, İran ve ABD arasındaki görüşmelerin Perşembe günü yeniden başlaması bekleniyor. Ancak İngiltere, Fransa ve Almanya'dan yapılan ortak açıklamada, Tahran'ın yüzde 60 saflık derecesinde uranyum zenginleştirme kararı almasının nükleer kaynakların sivil kullanımına ilişkin inandırıcı nedenlere dayanmadığı ve bu kararın, nükleer silah elde etme yolunda atılan önemli bir adım olduğu kaydedildi.

Üç Avrupa ülkesinin ortak açıklamasında "İran'ın, bu açıklamaları, Ortak Kapsamlı Eylem Planı'na katılan tarafların ve ABD'nin anlaşmayı canlandırmak için hızla diplomatik çözüm geliştirmek amacıyla somut görüşmelere başladığı bir dönemde yapması özellikle üzücüdür" denildi.

Açıklamada, "İran'ın bu son tehlikeli açıklaması, görüşmelerin yapıcı ruhuna ve iyi niyetine aykırıdır" ifadesi de yer aldı.