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Avrupa'dan İsrail'e Batı Şeria Uyarısı

16.10.2020 21:44 | Son Güncelleme

Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya yayınladıkları ortak bir açıklamada İsrail’in Batı Şeria’da yeni yerleşim yeri inşası planlarından “derin bir endişe” duyduklarını belirtti

Avrupa'dan İsrail'e Batı Şeria Uyarısı

Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya yayınladıkları ortak bir açıklamada İsrail’in Batı Şeria’da yeni yerleşim yeri inşası planlarından “derin bir endişe” duyduklarını belirtti.

İsrail bu hafta Filistin topraklarındaki Batı Şeria’da 1.300 yeni mesken yeri daha kurulması kararını onayladı. İsrail’in bölgedeki yerleşim yerlerini gözlemleyen kurumun son verilerine göre yeni kararla birlikte toplam mesken sayısı 5 bine yaklaşmış olacak.

Avrupa’nın beş büyük ülkesinin ortak açıklamasında, “İsrail yetkililerinin işgal altındaki Batı Şeria’daki yerleşim yeri sayısını 4.900’ün de üzerine çıkarma kararından derin bir endişe duyuyoruz” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca bu yerleşim projelerinin uluslararası hukuku ihlal ettiği ve “İsrail-Filistin uzlaşmazlığında adil ve kalıcı barışı sağlayabilmek için gereken iki devlete dayalı çözümü” riske attığı savunuldu.

İsrail’in 1967 yılındaki savaş sonucunda ele geçirdiği Filistin topraklarında yerleşim yerleri inşa etmeye devam etmesi birçok ülke yönetimi tarafından yasa dışı olarak kabul ediliyor. Ancak İsrail ve ABD bu görüşe karşı.

Filistinliler ileride kurmayı hedefledikleri devletlerine Batı Şeria’yı da dahil etme çabasında. İsrail ise uluslararası camiadan gelen tepkilere rağmen, Yahudiler’in tarihi mirası olarak gördüğü, 3 milyon Filistinli’nin yaşadığı bu bölgeye zaman içinde 450 bin vatandaşını yerleştirdi.

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