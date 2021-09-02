Avrupa'dan Kavala Tepkisi

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliği, 46 aydır tutuklu yargılanan işadamı Osman Kavala’nın tutukluluğunun uzatılmasının insan hakları ihlali olduğunu belirtti.

Bugün yayınlanan mesajda, İstanbul 13. Ceza Mahkemesi’nde alınan tutukluğun uzatılması kararıyla, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemeleri (AİHM) kararlarına uyma sorumluluğunu da çiğnediğine bir kez daha dikkat çekildi.

Gezi Parkı protestoları ve 15 Temmuz darbe girişimi davalarında yargılanan ve hakkında casusluk dahil çeşitli suçlamalar bulunan Anadolu Kültür’ün kurucusu Osman Kavala 46 aydır cezaevinde.

AİHM, 2017 yılında tutuklanan ve 2019 yılı Mayıs ayında AİHM’e başvuran Kavala hakkında, Kavala’nın yetkililer tarafından “susturulmak amacıyla” yargılandığı hükmüne varmıştı.

Aynı mesajda, Avrupalı yetkililerin, Kavala’nın tutukluluğunu keyfi olarak tanımlayan ve serbest bırakılması için çağrı yapan, 6 karar ve bir geçici çözüm tasarısına rağmen hala işadamının tutuklu olduğunun altı çizildi.

İşadamı Kavala’ya yönelik “dayanaksız suçlamaların” devam etmesinin eleştirildiği mesajda, “Kavala, insan hakları savunucularını, avukatları ve gazetecileri susturmak için kullanılan bir yargı sisteminin kurbanıdır” denildi ve işadamının derhal serbest bırakılması istendi.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de Haziran ayında yayınladığı açıklamada, AİHM kararlarının uygulanmaması ve Kavala’nın tutukluluk halinin devam etmesi halinde Türkiye’ye karşı “ihlal prosedürü” başlatılacağı uyarısında bulunmuştu.

Konsey, ihlal prosedürü kapsamında Avrupa yasalarını uygulama sorumluluklarını ihlal eden ülkelere cezai uygulama kararı alabiliyor. Bu uygulama şu ana kadar sadece bir kez, Azerbaycan’a karşı kullandı.

