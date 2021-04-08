Avrupa'dan "Koltuk Skandalı"na tepkiler sürüyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yaşananların sorumlusunun AB tarafı olduğunu dile getirdi.Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e Ankara ziyareti sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer verilmemesinin yankıları devam ediyor. Avrupa Parlamentosunda (AP) en büyük iki grup olan Muhafazakarlar ve Sosyal Demokratlar, "Koltuk Skandalı" ile ilgili, von der Leyen ve ona Ankara ziyaretinde eşlik eden AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in de katılımıyla bir genel kurul toplantısı yapılması çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiklerinde, Erdoğan'ın yanındaki sandalyeye oturup, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in ayakta kalmasına tepki göstermeyen ve bu yüzden yoğun eleştirilere maruz kalan Michel ise Facebook hesabından yaptığı paylaşımda kendini savundu. Yaşanan durumun, "Türk tarafının protokol kurallarını katı bir biçimde ele almasından kaynaklandığını" ifade eden Michel, bunun da Komisyon Başkanı'nın "daha düşük bir muameleye" maruz kalmasına neden olduğunu belirtti.

Olayın "üzücü bir karakter" taşıdığını farkettiğini dile getiren Michel, ancak hem kendinin hem de von der Leyen'in, durumu daha da kötüleştirmemeyi ve görüşmelerin içeriğini ön plana çıkarmayı tercih ettiklerini vurguladı. Çavuşoğlu: Türkiye'ye yönelik eleştiriler adil değil Türk hükümeti ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yaşanan "Koltuk Skandalı"ndan AB kanadını sorumlu tutuyor. Olayla ilgili bir açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, oturma düzeni ile ilgili olarak, "Protokolde AB tarafının talepleri karşılanmıştır. AB tarafının telkinleri konusunda böyle bir oturma düzeni ayarlanmıştır. Nokta" ifadelerini kullandı. Türkiye'ye yönelik ithamların haksız olduğunu savunan Çavuşoğlu, "Türkiye köklü bir devlettir, ilk defa misafir ağırlamıyor. Türkiye'de yapılan görüşmelerde uyguladığı protokol uluslararası protokol kuralları ve Türk misafirliği çerçevesinde olur" dedi. AB komisyonu başkanlığı görevinde Von der Leyen'in selefi olan Jean-Claude Juncker ise, Politico isimli haber sitesine verdiği demeçte, bu görevde bulunduğu dönemlerde zaman zaman kendisinin de dış seyahatlerde "iki numara" muamelesi gördüğünü belirterek, "Protokol açısından Konsey Başkanı'nın bir numara olduğu herkes için netti" bilgisini paylaştı. Juncker, kendi tecrübeleri ile ilgili olarak, "Normalde Konsey Başkanı'nın sandalyesinin yanında bana da bir sandalye konurdu, ancak koltuğa oturduğum durumlarda yaşandı" ifadesini kullandı.