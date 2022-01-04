Avrupa'dan "Omicron Covid'i Bitirecek" Açıklamaları

Omicron dalgası, dünyaya büyük bir toplum bağışıklığı sağlayarak Covid pandemisinin sonunu getirebilir mi? Dünya, Covid 19 virüsünün Delta ve Omicron varyantlarıyla mücadele ederken, virüsün en çok vurduğu iki Avrupa ülkesinden "pandeminin sona erebileceği" yönünde birbiri ardına umutlu açıklamalar geldi.

Danimarka'dan gelen "Omicron varyantı, pandeminin sonunu getiriyor" açıklamasına, Fransa'dan "Omicron varyantı son varyant olabilir" açıklaması eklendi. Bilim adamları temkinli olmaya devam etme çağrısı yapsa da "Omicron varyantının etkisinin daha az olduğu" görüşünde birleşiyor.

Avrupa'dan yükselen ilk umutlu açıklama, Delta ve Omicron'un birlikte vurduğu son dalgadan sert etkilenen ve nüfusuna oranla dünyada en çok vaka tespit edilen Danimarka'dan geldi. Geçtiğimiz hafta günde ortalama 28 bin vakaya ulaşan Danimarka'da bulaşıcı hastalıklardan sorumlu yetkili Tyra Grove Kraus, "pandeminin iki ay içinde sona ermesini umut ettiklerini" söyledi. Bu tahminini, Omicron varyantına yakalanan ve bu nedenle hastaneye yatırılan hasta sayısının, Delta varyantına yakalanan hastaların yalnızca yarısı olduğu bilgisine dayandıran Kraus, "Önümüzdeki iki ay sonunda salgının azalmaya başlayacağını ve normal hayatlarımıza döneceğimizi umuyorum" dedi.

Kraus, Omicron varyantının kalıcı olduğunu belirterek, "Daha hızlı bulaşan ancak daha hafif etkileyen Omicron varyantı salgının sonunu getirecek. Önümüzdeki aylarda daha çok kişiye virüs bulaşacak ve virüs kitlesel olarak yayılmaya devam edecek. Ve bu varyant bittiğinde eskisinden daha iyi olacağız" dedi.

20 Ocak beklentisi

Danimarka'dan gelen açıklamalara Fransa da katıldı. Fransız salgın hastlıklar uzmanı doktorlar, Omicron varyantının ortaya çıkmasından bu yana, Covid-19 vakalarının sayısı hızla artsa da ciddi vakalar için hastaneye kaldırılanların sayısının aynı eğriyi takip etmediğini tespit etti.

Paris Lariboisière Hastanesi uzmanlarından, tüm Paris ve banliyölerinin yoğun bakım servislerinden sorumlu Profesör Bruno Mégarbane, Le Parisien gazetesine, "Bugün benim hastanemde yoğun bakımda Omicron vakası yok. Tüm hastalarımız Delta varyantı. Şu anda Delta varyantı bulaşma hızı inişe geçti, Omicron yükselişte. 3 gündür yoğun bakıma tek bir hasta girişi olmadı. Bu oldukça şaşırtıcı. Temkinli olmaya devam etmeliyiz ancak birçok veri varyantın daha az öldürücü olduğunu gösteriyor. Güney Afrika, İngiliz ve Danimarka verilerini incelediğimizde hastaneye yatan Covid vakalarının 3 kat azaldığını gösteriyor. Üstelik, yeni varyant nedeniyle hastaneye yatan hastaların durumları da daha az ciddi. Örneğin benim servisimde, yoğun bakımda olan tek bir Omicron vakası yok" dedi.

Ocak ayı boyunca, halkı temkinli ve sabırlı olmaya çağıran Prof. Megarbane, "20 Ocak tarihine kadar hastanelerde olağanüstü bir gelişme olmazsa, genel olarak hiçbir şey olmayacak anlamına geliyor. Bir hastanın virüse yakalanması ile yoğun bakıma gelmesi arasında 10 ila 12 gün geçmesi gerekiyor. Bu eğilimin doğrulanması için 2 hafta daha beklmeliyiz. Şimdilik Omicron vakalarının hastaneye girişini görmüyoruz. Endişe verici bir gelişmenin olmayacağına dair oldukça cesaret verici işaretler var. Ancak emin olmak için 20 Ocak tarihini beklemeliyiz" dedi.

Sağlık Bakanı: "Son varyant olabilir"

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran da, Journal Du Dimanche gazetesine verdiği söyleşide temkinli ama iyimser bir değerlendirmede bulunarak, "Omicron son varyant olabilir, belki de virüsün son dalgası içindeyiz, belki bu dalga, bize bir çeşit bağışıklık kazandıracak" dedi. Veran, "Omicron varyantı bizi doğruluyor, çok çok bulaşıcı. 2022'nin başında günde 250 bin vakaya ulaşabileceğimizi söylemiştim, şu anda oradayız. Omicron o kadar bulaşıcı ki dünyanın tüm nüfusunu etkileyecek. Güçlendirilmiş bağışıklığa yol açacak. Ancak dalga geçince hepimiz daha fazla silahlanmış olacağız" dedi.

Aşı olmanın önemini de vurgulayan Fransız Bakan, "Üç doz aşı olduktan sonra Covid-19'a yakalanabilirsiniz, ancak hastaneye yatma riskiniz aşılanmamış veya sadece kısmen olacak birine kıyasla en az 10 kat azalıyor. Omicron'un hastaneye yatış sayısını keskin bir şekilde artırmasını bekliyoruz ancak yoğun bakıma daha az etki etmesini bekliyoruz"diye ekledi.

Fransa'nın önemli uzmanlarından epidemiyolog Arnaud Fontanet de, "daha bulaşıcı ancak daha az tehlikeli bir virüsün aşı bağışıklığı ile birleştiğinde, pandeminin daha az şiddetli bir aşamasına girişi sağlayacak doğal bir bağışıklık kazandıracağı" görüşüne katıldı. Fontanet, "Henüz o noktada değiliz ama nihayetinde umut var ve Sars-CoV-2 bize her kış soğuk algınlığı ve bademcik iltihabına neden olan diğer mevsimsel virüslere katılabilir. Yeni varyantlar da ortaya çıkabilir. Ama ya doğal yoldan virüse yakalanarak ya da aşı yoluyla bağışıklık sistemimiz güçlenecek ve virüsün ağır formlara yol açma riski azalacaktır" dedi.

Ancak uzmanlar yeni varyantların ortaya çıkma olasılığı ve toplu bağışıklığın ne zaman kazanılabileceği konusunda bir tahminde bulunmuyor. Bilim adamları bir süre daha, aşıları tekrarlayarak ve savunmasız kişiler için maske ve sosyal mesafeyi koruyarak, Corona virüsünün diğer soğuk algınlığı virüslerine benzeyebileceğini dile getiriyor.

Tüm senaryolar hala masada mı?

Cenevre'deki Küresel Sağlık Enstitüsü Başkanı epidemiyolog Antoine Flahault ise, Fransız medyasına yaptığı açıklamada, "Bu pandeminin yakın geçmişinden ders almaya başlamak istiyorsak, bunun büyük ölçüde tahmin edilemez olduğunu hatırlayalım. Toplu bağışıklık kavramı tamamen teorik. Aşı bağışıklığının hastalığın şiddetli formlarına karşı etkili bir şekilde koruduğu görülüyor, ancak aşılanan herkes krounmuyor. Coronavirüs'e yakalananların özellikle ciddi formlara karşı doğal olarak bağışıklık kazandığı ve bir tür koruma sağladığı da doğru, ancak bunların hiçbiri tam olarak net değil" diyerek, herkesi temkinli olmaya çağırdı.

Paris La Pitié Salpetrière hastanesinin bulaşıcı hastalıklar bölüm başkanı Prof. Eric Caumes da, "Bunun son dalga olacağına inanmıyorum. Ama bu yoğunlukta bir dalganın sonuncusu olabilir" dedi.

