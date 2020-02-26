Avrupa'dan Rusya'ya İdlib Çağrısı: "Türkiye ile Masaya Dön"

14 Avrupa ülkesinin dışişleri bakanları, İdlib'de Rusya destekli Suriye rejiminin saldırıları nedeniyle en ağır insani felaketlerden birisinin yaşandığını belirterek, Rusya'dan bir an evvel kalıcı siyasi bir çözüm için harekete geçmesi ve Türkiye ile yeniden müzakerelere başlaması çağrısı yaptı. Fransız Le Monde gazetesinin manşetinden yayınlanan İdlib çağrısına, Fransız Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian'ın yanı sıra, Almanya, Hollanda, İrlanda, Polonya, İtalya, Belçika, İspanya, Finlandiya, Danimarka, İsveç, Litvanya, Estonya ve Portekiz dışişleri bakanları imza attı. Suriye rejiminin ne pahasına olursa olsun İdlib'i geri almak için hava bombardımanlarını Aralık ayından bu yana sürdürdüğü ve bu bağlamda hastaneler ve sivilleri de hedef almaktan çekinmediği belirtilen çağrı metninde, birkaç hafta içinde savaştan kaçan sivillerin sayısının milyonu aştığına dikkat çekildi. Binlerce kadın, çocuk ve yaşlı sığınmacının kamplarda soğuk, açlık ve salgın hastalık karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Rusya'ya Türkiye ile müzakerelere dön" çağrısı Suriye rejiminin hava bombardımanları sırasında uluslararası hukuku hiçe sayarak, sağlık merkezleri, hastaneler ve okulları da hedef aldığı belirtilen açıklamada, 79 hastanenin işlemez hale geldiği vurgulandı. BM Yüksek Komiserliği rakamlarına göre 1 Ocak'tan bu yana İdlib'de 298 sivilin yaşamını yitirdiğini belirten 14 AB Bakanı, İdlib'deki radikal İslamcı grupların varlığından haberdar olduklarını ve terörü hafife almadıklarını ancak "terörle mücadelenin uluslararası hukukun çiğnenmesi için gerekçe oluşturamayacağını" kaydetti. Açıklamada şu sözlere yer verildi: "Suriye rejimini ve onun destekçilerini, özellikle de Rusya'yı, bu bombardımana bir son vermesi ve 2018 sonbaharındaki ateşkes kurallarına geri dönmeye çağırıyoruz. Özellikle sivil nüfusun hayatta kalabilmesi için bölgede görev yapan sivil toplum örgütleri ile insani kuruluşların temsilcileri ve sağlık görevlilerinin güvenliğini sağlama konusunda gereğini yapmaya davet ediyoruz. Rusya'yı, İdlib'de tansiyonun düşmesi ve siyasi çözüme geri dönülmesi için Türkiye ile müzakerelere devam etmeye çağırıyoruz."