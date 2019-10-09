Avrupa'dan Türkiye'ye ‘Operasyonu Durdur’ Çağrısı

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine başlattığı "Barış Pınarı Operasyonu'na" Avrupa'dan birbiri ardına "operasyonu durdur" çağrısı geldi. AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Türkiye'den derhal operasyonu durdurmasını isteyerek, "güvenli bölge için AB'den finansal yardım beklemeyin" dedi. Fransa ise Almanya ve İngiltere ile birlikte, BM Güvenlik Konseyi'ni acil gündemle toplantıya çağıracaklarını açıkladı. NATO, operasyonun "sınırlı ve ölçülü" olmasını umut ettiklerini açıkladı. Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde operasyon başlatmasından hemen sonra Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'ndan açıklama yapan AB Komisyonu Başkanı Juncker sert konuştu. "Türkiye'nin derhal bu saldırıyı" durdurmasını isteyen Juncker, "Türkiye halen devam etmekte olan askeri operasyonunu derhal durdurmalı. Bu operasyon bir sonuç vermez. Eğer Türkiye'nin planı bölgede bir güvenlik bölgesi oluşturmaksa, AB'den finansal destek beklemeyin" diye konuştu. Türkiye'nin güney sınırında güvenlik sorunu yaşadığını kaydeden Juncker, "Bunu anlamak durumundayız. Ama Türkiye ve diğer aktörleri, itidalli davranmaya çağırıyorum. Bir saldırı, zaten artık kelimelerle ifadeetme sınırını aşan acı yaşayan sivillerin acılarını daha da artıracaktır" dedi.

Fransa BMGK'yı toplantıya çağırdı Türkiye'nin Barış Pınarı operasyonuna Avrupa'dan ilk tepki Fransa'dan geldi. Fransa Dışişleri, Türkiye'nin operasyonunu "sert bir dille kınadıklarını" belirterek, BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağıracaklarını duyurdu. AB Bakanı Amelie de Montchalin, Meclis Dışişleri Komisyonu'ndan yaptığı açıklamada, "Fransa bu saldırıyı kınıyor ve derhal son verilmesini istiyor. Almanya ve İngiltere ile ortak bir açıklama yapmaya hazırlanıyoruz. BM Güvenlik Konseyi'ne başvurduk, acil toplantıya çağırıyoruz. En geniş koalisyonla toplanmak için çalışıyoruz" dedi. Hafta başında Suriye Demokrtik Güçleri'nin Kürt temsilcisi İlhan Ahmed ile görüşen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, "Suriye'deki gelişmeleri kaygıyla izlediklerini" dile getirdi. Elysee Sarayı'ndan görüşmeye ilişkin AFP'ye yapılan açıklamada, "Bu görüşmeyle Fransa'nın SDG güçlerinin yanında olduğunu göstermek istedik. Çünkü onlar IŞİD'e karşı bizim müttefikimiz. Burada yapılacak bir operasyondan büyük endişe duyuyoruz ve bu endişelerimizi Türk yetkililere ileteceğiz" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass da, yazılı bir açıklama yaparak, operasyonu büyük bir kararlılıkla kınadıklarını ve bölgede istikrarın daha da bozularak, IŞİD'in yeniden güçlenmesi sonucunu doğurmasından endişe ettiklerini dile getirdi. Stoltenberg, Erdoğan ile görüşecek NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İtalya, Yunanistan ve Türkiye'yi kapsayan üç günlük bir gezi kapsamında bulunduğu Roma'dan açıklama yaptı. Korkunç terör saldırılarına uğrayan Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları olduğunu vurgulayan Stoltenberg, Türkiye'nin operasyona ilişkin NATO'yu bilgilendirdiğini açıkladı. Türkiye'nin milyonlarca mülteciye ev sahipliği yaptığını da ekleyen Stoltenberg, "Türkiye'nin itidalli davranacağına ve faaliyetlerinin orantılı ve ölçülü olacağına inanıyorum. Bu konuyu Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim" dedi. Stoltenberg, Türkiye'nin bölgede istikrarsızlığı artıracak adımlardan kaçınması, terör örgütü IŞİD'e karşı elde edilen önemli kazanımların da korunması gerektiğini belirtti.