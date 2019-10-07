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Avrupa'dan Türkiye'ye Suriye'de Operasyon Uyarısı

07.10.2019 20:10 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği, Türkiye'yi, Fırat'ın doğusuna düzenlemeyi askeri operasyon konusunda uyardı, Fransa da operasyonun IŞİD’ı güçlendireceği endişesini dile getirdi 

Avrupa'dan Türkiye'ye Suriye'de Operasyon Uyarısı

Avrupa Birliği ve Fransa, Türkiye'yi, Suriye'de, Fırat'ın doğusuna düzenlemeyi askeri operasyon konusunda uyardı. AB, "Her türlü çatışma Suriye halkının acısını artıracaktır" derken, Fransız Dışişleri de, "operasyonun IŞİD’ı yeniden güçlendireceği" uyarısı yaptı.

AB Dışişleri Yüksek Komiseri Federica Mogherini'nin sözcüsü Maja Kocijancic, "Bölgedeki çatışmaların ve düşmanlıkların yeniden başlatılmasının, "Suriye halkının çektiği acıyı daha da şiddetlendireceği, krizin çözümü çabalarına da darbe vuracağını" belirtti.

"Türkiye'nin meşru kaygısını biliyoruz ama..."

Operasyonun yeni göçlere de neden olabileceği uyarısında bulunan Maja Kocijancic, konunun bugün Lüksemburg'da yapılacak AB Dışişleri Bakanları toplantısının gündemine alındığını da sözlerine ekledi: "Sivillerin korunması ve bölge genelinde insani yardım kuruluşlarının erişiminin sağlanması için düşmanlıkların durmasını istiyoruz. Türkiye'nin güvenliği konusundaki meşru kaygılarını biliyoruz. Ama her zaman, bölgedeki sorunların kalıcı çözümünün askeri yollardan olamayacağını da söyledik" dedi.

Fransa: "Endişe duyuyoruz"

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenlemesi beklenen operasyonla ilgili bir açıklama yaparak, "Türkiye'nin Suriye’nin kuzeydoğusunda tek taraflı askeri operasyon düzenleyeceği haberinden derin endişe duyuyoruz. Türkiye'yi, parçası olduğu "IŞİD’e Karşı Küresel Koalisyonun" çıkarlarına aykırı bir girişimden kaçınmaya çağırıyoruz" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcülüğünden yapılan açıklamada, tek taraflı herhangi bir girişimin, insani olarak önemli sonuçları olabileceğine ve mültecilerin geldikleri topraklara "güvenli ve gönüllü olarak" geri dönmeleri için şartları ortadan kaldıracağına dikat çekildi.

IŞİD'in halen tehdit olmaya devam ettiği uyarısında bulunulan Fransız Dışişleri açıklamasında, "Bu operasyon, terörizmle uzun vadede mücadele etmek ve bölgede normal hayata dönüşe katkıda bulunmak için Suriye Demokratik Güçleri ile birlikte yürüttüğümüz askeri, insani ve istikrarlı eylemleri baltalayacaktır. Operasyon bölgenin istikrarı ve yerel halkın haklarına saygı duyarak normal hayata dönme çabalarımızı bozar. Yenilişinden bu yana yeraltına geçen IŞİD, ulusal güvenliğimiz için önemli bir tehdit olmaya devam ediyor. Örgüt, Suriye'de hala önemli kaynaklara ve harekete geçme kapasitesine sahip" ifadesi yer aldı.

Yabancı uyruklu olanlar dahil olmak üzere gözaltındaki IŞİD militanlarının durumuna da değinen Dışişleri, bu militanların suçu işledikleri noktada yargılanmalarının gerektiğini, bu kişilerin kuzeyde sağlam ellerde tutuklu bulunmalarının, IŞİD'e katılmalarını engellediği de vurgulandı. "Bu hedefleri tehlikeye atacak tüm girişimlerden kaçınılmalıdır. Fransa, bu konuda Avrupalı ortaklarıyla ve IŞİD'e Karşı Küresel Koalisyon’daki ortaklarıyla yakın temas halindedir" denildi.

Fransız medyasında yer alan haber ve analizlerde de ABD'nin askerlerini çekme kararıyla, “Kürtleri, Türkiye'nin operasyonuna karşı tek başına bıraktığı" yorumları yapıldı.

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