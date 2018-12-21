HABER

Avrupa'dan Yemen'e insani yardım kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 00:21 | Son Güncelleme

Avrupa'dan Yemen'e insani yardım kampanyası

KÖLN (AA) - Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) ile Türk Kızılayı iş birliğiyle, Yemen'e insani yardım kampanyası başlatıldı.

Almanya'nın Köln kentindeki UID Genel Merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan UID Genel Başkanı Bülent Bilgi, özellikle Avrupa ülkelerinde yaşayan herkesi Yemen halkına destek olmaya çağırdı.

Yemen’de nüfusun yüzde 60’ına tekabül eden, 22 milyon insanın acil yardım beklediğine işaret eden Bilgi, "11 milyon 300 bin Yemenli çocuk açlık, susuzluk, hastalık ve tıbbi malzeme eksikliği nedeni ile ölümle karşı karşıya ve maalesef Yemen’de her 10 dakikada bir çocuk hayatını kaybediyor." dedi.

2015 yılından bu yana devam eden çatışmalarda binlerce kişinin yaşamını yitirdiğini, on binlerce kişinin ise yaralandığını hatırlatan Bilgi, "Çatışmalardan dolayı milyonlarca insan yerlerinden edildi. Gıda, tıbbi malzeme ve akaryakıtın çoğunu dışarıdan ithal eden Yemen, büyük bir kriz yaşıyor. Yemen’de insanlık katlediliyor. Bizler Yemen’de insanlığın yok olmasına izin vermemeliyiz. Yemen’de yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmamalıyız." ifadelerini kullandı.

UID Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Aşut ise herkesi çocuk, kadın, genç, yaşlı, her yaştan yüzbinlerce Yemenli Müslüman'ın yarasına merhem olmak için bu kampanyaya katılmaya davet etti.

Aşut, "Gelin, yine hep birlikte, bu sefer elimizi Yemen’e uzatalım. Yemenli kardeşlerimizin yaralarını birlikte saralım. 'Hayırda ikram vakti, hayırda Yemen vakti' diyerek bağışlarımızı yapalım." diye konuştu.

Yardımda bulunmak isteyenlerin, Ziraat Bank International AG Frankfurt şubesi, DE26 5122 0700 1080 0000 01 numaralı IBAN hesabını kullanabilecekleri bildirildi.

Soğuk havalarda antibiyotik yerine tüketiliyor!Soğuk havalarda antibiyotik yerine tüketiliyor!
Çocuklardan TBMM Başkanı Yıldırım'a özel doğum günü klibiÇocuklardan TBMM Başkanı Yıldırım'a özel doğum günü klibi
Merakla beklenen sonuçlar açıklandıMerakla beklenen sonuçlar açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türk Kızılayı Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Yemen'e insani yardım kampanyası

En Çok Okunan Haberler

Dünya diken üstünde! ABD'ye çok sert tepki: Tehdit etti

Dünya diken üstünde! ABD'ye çok sert tepki: Tehdit etti

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

Köprü cezalarıyla ilgili TBMM Başkanı Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Köprü cezalarıyla ilgili TBMM Başkanı Yıldırım'dan önemli açıklamalar

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

14 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmen kendini savundu

14 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmen kendini savundu

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

15 Temmuz gecesi darbecileri bir tek er alt etti!

15 Temmuz gecesi darbecileri bir tek er alt etti!

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da uçak seferlerine 'sis' engeli

Adana'da uçak seferleri iptal edildi!

Süper Loto sonuçları açıklandı! MPİ 20 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

Merakla beklenen sonuçlar açıklandı

Lokasyon Bazlı Servislere Yönelik Öne Çıkanlar

Lokasyon Bazlı Servislere Yönelik Öne Çıkanlar

Perakendenin Geleceği - Alışveriş deneyimimizi değiştiren trendler

Perakendenin Geleceği - Alışveriş deneyimimizi değiştiren trendler

Inovasyon Tiyatrosu

Inovasyon Tiyatrosu

Şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarında karşılaştığı problemler

Şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarında karşılaştığı problemler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.