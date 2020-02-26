Avrupalı 13 Dışişleri Bakanı'dan İdlib çağrısı: İnsani felaketi durdurun

Avrupa ülkelerinden 13 dışişleri bakanı, İdlib konusunda bir ortak metin yayımlayarak "insanı felaketin sonlandırılması için" Suriye ve Rusya'ya çağrılarda bulundu.

İtalya'da La Stampa gazetesinde yayımlanan ortak çağrıda, İtalya, Almanya, Hollanda, İspanya, Portekiz, Belçika, Estonya, Polonya, Litvanya, İsveç, Danimarka, Finlandiya ve İrlanda Dışişleri Bakanları'nın imzası var. Bakanların ortak çağrısı "Suriye, İdlib'de insani felaketi durdurun" başlığıyla yayımlandı.

Avrupalı bakanlar halen İdlib'de, Suriye krizi boyunca yaşanan "en vahim insani felaketlerden birinin" görüldüğünü belirtti ve "Suriye rejimi, Suriyeli siviller üzerindeki sonuçlarına bakmaksızın, ne pahasına olursa olsun ülkeyi askeri olarak yeniden fethetme stratejisini sürdürüyor" dedi.

Bakanlar, Rusya'nın da desteğiyle düzenlenen saldırıların birkaç haftada yaklaşık 1 milyon Suriyeli'yi kaçmak zorunda bıraktığını öne sürdü.

Metinde şu ifadeler yer aldı:

"İdlib'de radikal örgütlerin olduğu çok açık. Terörü asla hafife alamayız. Terörle kararlılık içinde savaşıyoruz ve IŞİD'e karşı mücadelede ön saftayız. Fakat terörle mücadele, uluslararası insani hukukun ağır ihlallerini meşru kılamaz."