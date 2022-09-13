HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Avrupalı bakandan enerji krizine şaşırtan çözüm! "Birlikte duş almalıyız"

Avrupalı bakandan enerji krizine şaşırtan çözüm! "Birlikte duş almalıyız"

13.09.2022 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Avrupa'ya gaz sevkiyatını durdurması üzerine kıtada enerji krizi yaşanıyor. Avrupalı siyasiler, krize ve yaklaşan kışa yönelik birçok fikir ortaya atmaya başladı. İsviçre Çevre, Ulaştırma, Enerji ve İletişim Dairesi Bakanı Simonetta Sommaruga, enerji krizine çözüm amacıyla vatandaşlara birlikte duş almaları önerisinde bulundu. Bakanın 'duş' teklifi ülkede gündem oldu.

Avrupalı bakandan enerji krizine şaşırtan çözüm! "Birlikte duş almalıyız"

Avrupa'da yaşanan enerji krizinin çözümüne yönelik ilginç fikirler gelmeye devam ediyor. Son olarak İsviçre Federal Çevre, Ulaştırma, Enerji ve İletişim Dairesi Bakanı Simonetta Sommaruga, vatandaşlara birlikte duş almalarını tavsiye etti.

İsviçre medyası Blick'te çıkan habere göre, Bakan Sommaruga, yaklaşan enerji kıtlığıyla daha iyi mücadele edebilmek için bireyleri ve işletmeleri, kaynakları tasarruflu kullanmaya davet etti.

Sommaruga, vatandaşlara verdiği tavsiyelerde, elektronik cihazların ve ışıkların gereksiz yere kullanılmamasını, buzdolabı için ise çok düşük sıcaklıklardan kaçınılmasını önerdi.

vex

"BİRLİKTE DUŞ ALMALIYIZ"

Ülkede gündem olan açıklamalarda ise en çok 'duş' kısmı dikkat çekti. Sommaruga, enerji krizine karşı "Birlikte duş almalıyız." ifadelerini kullandı.

"Tages-Anzeiger" ile yaptığı röportajda konuşan Enerji Bakanı konuşmasına şunları da ekledi:

"Belli bir yaştan itibaren iki kişilik duşların artık herkesi memnun etmediğini biliyorum."

Öte yandan birçok kişi, Bakan Sommaruga'nın bu teklifini tiye aldı.

Şaşkınlık yaratan söz konusu açıklama, sosyal medyada da gündem oldu. Bakan Sommaruga'nın sözlerine ilişkin vatandaşlar, para biriktirmek için iki kişilik duşun gereksiz olduğunu savundu.

"DUŞ ALMAYIN, BEZLE SİLİNİN"

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaleti Başkanı Winfried Kretschmann, geçtiğimiz günlerde enerji tasarrufu için verdiği son tavsiyeyle şaşırtmıştı

Almanya’da yetkililerden enerji krizine karşı yeni öneri : ''Duş almayın, bezle silinin''Almanya’da yetkililerden enerji krizine karşı yeni öneri : ''Duş almayın, bezle silinin''

Almanya'nın karşı karşıya olduğu enerji krizi hakkında Südwest Presse gazetesine açıklama yapan Kretschmann "Enerji kriziyle sınandığımız bu günlerde insanlar 'sürekli duş almak yerine' bir bez kullanarak çok tasarruf edebilirler." demişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Parasızlıktan tüm hafta sonunu aç geçirdi! 11 yaşındaki öğrenci sınıfta bayıldıParasızlıktan tüm hafta sonunu aç geçirdi! 11 yaşındaki öğrenci sınıfta bayıldı
Yüzlerce kez paylaşıldı! Ermeni rakibini...Yüzlerce kez paylaşıldı! Ermeni rakibini...
'Duyumum var' diyerek açıkladı: Görüşüyorlar'Duyumum var' diyerek açıkladı: Görüşüyorlar
Anahtar Kelimeler:
İsviçre banyo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TOKİ ucuz konut projesinin hangi şehir ve ilçelere yapılacağı belli oldu

TOKİ ucuz konut projesinin hangi şehir ve ilçelere yapılacağı belli oldu

Milyonların beklediği haberi Erdoğan açıkladı!

Milyonların beklediği haberi Erdoğan açıkladı!

Ermenistan'ın provokasyonu çatışmaları başlatmıştı! Azerbaycan ordusu şehit sayısını açıkladı

Ermenistan'ın provokasyonu çatışmaları başlatmıştı! Azerbaycan ordusu şehit sayısını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesiyle ilgili Prof. Dr. Naci Görür'den flaş paylaşım "Kesinlikle İstanbul'da uygulanmamalı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesiyle ilgili Prof. Dr. Naci Görür'den flaş paylaşım "Kesinlikle İstanbul'da uygulanmamalı"

Ucuz sosyal konut projesi | TOKİ Başkanı Bulut canlı yayında yanıtladı! "Yapılan o evlerde siz oturur musunuz?"

Ucuz sosyal konut projesi | TOKİ Başkanı Bulut canlı yayında yanıtladı! "Yapılan o evlerde siz oturur musunuz?"

Devlet hastaneleriyle ilgili flaş iddia! Kota mı geldi?

Devlet hastaneleriyle ilgili flaş iddia! Kota mı geldi?

İlginizi Çekebilir

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Transseksüel bir kadınla evlendi! “Karımın rızasını aldım”

Transseksüel bir kadınla evlendi! “Karımın rızasını aldım”

Pull&Bear'da dev indirim! En trend 10 ürünü sizin için seçtik

Pull&Bear'da dev indirim! En trend 10 ürünü sizin için seçtik

Kan davalı oldukları söyleniyordu! Yan yana yürümeleri şoke etti

Kan davalı oldukları söyleniyordu! Yan yana yürümeleri şoke etti

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.