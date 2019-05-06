Avrupalı gençler plajları temizledi

İtalya'nın Roma kentinden gelen hukuk öğrencisi Ahsen Melda Arabacı da çevre ile ilgili duyarlılık kazandırmak için Marmaris'e geldiğini, çevre temizliği yaptığı için de mutlu olduğunu dile getirdi.

Avrupa Birliği Gençlik Projesi'ni sürdürdüklerini aktaran Güler, "Marmaris Belediyesi işbirliği ile sahil temizliği yaptık. Çevre korumasının önemi, su kullanımı ve su tüketimi ile ilgili gençlerle konuştuk, tartıştık ve çözümler üretmeye çalıştık." dedi.

Slovak Jakup Christopper ise "Nerede ve nasıl yapıldığının önemi yok. Çevre ile ilgili birşeyler yapabilmek çok güzel bir duygu. Türkiye'yi çok sevdim. Böyle bir etkinlikte yer aldığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra ilçedeki belediye ve işletmelere ait arıtma tesislerini inceleyen öğrenciler, Türk öğrencilerle fikir alışverişinde bulundu.

Öğrenciler ayrıca ilçenin tarihi ve turistik yerlerini de gezdi.

