Avrupalı Gözlemciler: 'Seçim Gerginliğe Karşın Düzgün Yapıldı'

Türkiye’deki yerel seçimleri gözlemleyen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nden bir heyet, yinelenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin ‘gergin koşullara rağmen düzenli ve profesyonel’ bir şekilde yapıldığı yorumunda bulundu. Heyet ayrıca geçmişteki tecrübelerinden farklı olarak bu kez birçok sandık kurulu görevlisinin tepkili ve agresif yaklaşımlarına da maruz kaldıklarını aktardı.
AKP hükümetinin davetiyle 31 Mart yerel seçimlerinde gözlemci rolü üstlenen Avrupa Konseyi heyeti 23 Haziran Pazar günü yinelenen ve AKP adayı Binali Yıldırım ile önceki seçimi önde tamamlayan CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun yarıştığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde de bu rolünü devam ettirdi.
Seçimin ardından Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında konuşan heyet başkanı Andrew Dawson, “Dün İstanbul’da yaşayan vatandaşlar yeni belediye başkanını gergin koşullara rağmen düzenli ve profesyonel bir şekilde seçti. Sonuç çok açık. Seçmenlerin özgürce ifade ettikleri tercihlerine saygı duyulmasını bekliyoruz. Seçim sonuçları en iyi sandıklarda belli olur, mahkemelerde değil” ifadelerini kullandı.
Sandık kurullarından heyete tepki
Diğer taraftan, Dawson birçok kez sandık kurulu üyelerinden sert tepki aldıklarının da altını çizdi. Bir sandık kurulunun da heyet üyelerine hiçbir şekilde bilgi vermediğine değinen Dawson şöyle konuştu:
“Görmezden gelmek zorunda kaldığımız çok fazla gereksiz agresiflik ve tartışmayla karşılaştık. Daha da kötüsü, ekiplerimizi alenen korkutmaya çalışanlar oldu. Kimisinde bu kişiler muhtemelen parti temsilcileriydi. Heyetimize yönelik böylesi bir davranışla daha önce karşılaşmadık. Ve zaten böylesi birşey ilk kez olduğu için bunun altını çizmek istedim.”
Dawson ayrıca yaşanan gerginlikler sırasında polisin sunduğu destekten ötürü de emniyet ekiplerine teşekkürlerini iletti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum