Avrupalı Gözlemciler: 'Seçim Gerginliğe Karşın Düzgün Yapıldı'

Türkiye’deki yerel seçimleri gözlemleyen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nden bir heyet, yinelenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin ‘gergin koşullara rağmen düzenli ve profesyonel’ bir şekilde yapıldığı yorumunda bulundu. Heyet ayrıca geçmişteki tecrübelerinden farklı olarak bu kez birçok sandık kurulu görevlisinin tepkili ve agresif yaklaşımlarına da maruz kaldıklarını aktardı.

AKP hükümetinin davetiyle 31 Mart yerel seçimlerinde gözlemci rolü üstlenen Avrupa Konseyi heyeti 23 Haziran Pazar günü yinelenen ve AKP adayı Binali Yıldırım ile önceki seçimi önde tamamlayan CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun yarıştığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde de bu rolünü devam ettirdi.

Seçimin ardından Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında konuşan heyet başkanı Andrew Dawson, “Dün İstanbul’da yaşayan vatandaşlar yeni belediye başkanını gergin koşullara rağmen düzenli ve profesyonel bir şekilde seçti. Sonuç çok açık. Seçmenlerin özgürce ifade ettikleri tercihlerine saygı duyulmasını bekliyoruz. Seçim sonuçları en iyi sandıklarda belli olur, mahkemelerde değil” ifadelerini kullandı.