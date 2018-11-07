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Avrupalı hekimler EÜ'de endokrin cerrahisi eğitimi alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 16:26 | Son Güncelleme

Avrupa Endokrin Cerrahi Birliği, EÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Endokrin Cerrahisi Birimini, Avrupa'daki 21 eğitim merkezinden biri olarak seçti - EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak: - "Ege Üniversitesi olarak adımızı bu merkezler arasına yazdırdığımız için sevinç duyuyoruz. Genel cerrahi ana bilim dalımız izsiz tiroit ameliyatı ve organ nakli konusunda ülkemizin referans merkezleri arasında yer alıyor"

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Endokrin Cerrahisi Birimi, Avrupa'daki 21 eğitim merkezi arasında Türkiye'den seçilen ilk merkez oldu.

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa'dan eğitim için EÜ'ye gelecek hekimlere İngilizce, Hollandaca ve Almanca eğitim verilecek. Avrupa Endokrin Cerrahi Birliği, Türkiye'yi bünyesinde oluşturduğu ve uzmanların eğitimini kapsayan "Fellowship Programı"nda 12 merkez ülke arasına dahil etti. Böylece EÜ, Türkiye'den seçilen ilk merkez olma unvanına da sahip oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Avrupalı endokrin cerrahlarının Türk öğretim üyelerinden eğitim alacaklarını belirtti. Bu başarının Türk bilim insanlarının ne kadar büyük yeteneğe sahip olduğunun bir göstergesi olduğunu aktaran Budak, şöyle devam etti:

"Ege Üniversitesi olarak adımızı bu merkezler arasına yazdırdığımız için sevinç duyuyoruz. Genel cerrahi ana bilim dalımız izsiz tiroit ameliyatı ve organ nakli konusunda ülkemizin referans merkezleri arasında yer alıyor. Bu başarı hikayelerini artırarak yolumuza devam edeceğiz. Akademisyenlerimizi tebrik ediyorum."

EÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinan Ersin ise cerrahların organ nakli, laporoskopik cerrahi ve pek çok operasyonu dünya standartlarında gerçekleştirdiğini ifade etti.

Endokrin cerrahisi konusunda bilgi ve deneyimini artırmak isteyen yabancı uzman hekimlerin kurumlarını ziyaret edeceğini kaydeden Ersin, "Eğitime katılacak bu hekimlere İngilizce, Hollandaca ve Almanca eğitim vereceğiz. Endokrin cerrahisi eğitiminde bu seviyeye gelmemizden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Avrupa Endokrin Cerrahisi EU Tıp Fakültesi

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