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Avrupalı komutandan dikkat çeken itiraf: Çok az mühimmatımız kaldı!

15.05.2022 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ebehard Zorn, çok konuşulacak bir itirafta bulundu. Orgeneral Zorn, ülkenin stoklarında çok az mühimmat kaldığını söyledi. Stokların dolması için 20 milyar avroya ihtiyaç olduğunu ifade eden Orgenerel Zorn, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Avrupalı komutandan dikkat çeken itiraf: Çok az mühimmatımız kaldı!

Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ebehard Zorn, ordunun stoklarında çok az mühimmatın bulunduğunu ve mühimmat depolarını yeniden doldurmak için 20 milyar avroya ihtiyaç duyduklarını bildirdi.

Zorn, Bild gazetesine verdiği röportajda, Almanya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alfons Mais’in yaklaşık 3 ay önce "Kara Kuvvetleri az çok çıplak ayakta duruyor." şeklindeki ifadesinin hatırlatılması üzerine Alman ordusunun durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ÇOK AZ MÜHİMMATIMIZ VAR, BU KONUDA KATI TASARRUF EDİLDİ"

General Mais’in birkaç yılda biriktirilen eksiklikleri kısa şekilde özetlediğini belirten Zorn, “Bir örnek şudur: Çok az mühimmatımız var, bu konuda katı tasarruf edildi. Şimdi sadece mühimmat depolarımızı doldurmak için yaklaşık 20 milyar avroya ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

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Zorn, geçmişte mühimmat ve yedek parçadan tasarruf ederek başka projelerinin finansmanının sağlandığını kaydetti.

Alman ordusunda Kovid-19 salgını nedeniyle ciddi eğitim açığının da olduğuna dikkati çeken Zorn, "Kovid-19 krizinde 2 yıl boyunca salgında yardımda bulunduk. Herkes bunu olağanüstü buldu ancak bu, özellikle kara kuvvetlerinde NATO yükümlülüklerinin dışında kalanlara sınırlı ölçüde eğitim verebilmemize yol açtı." değerlendirmesinde bulundu.

AÇIĞI KAPATMAK İÇİN SÜRE VERDİ

Zorn, bunun askerlerin taktik iş birliği konusunda yeterince eğitim alamadığı anlamına geldiğini vurgulayarak, "Bu açığı kapatmak 1,5 yıl alacak." dedi.

Alman ordusuna 100 milyar avroluk bir paket sağlanmasının planlandığının hatırlatılması üzerine Zorn, “Evet ancak bu miktar, tesadüfen ortaya çıkmadı. Seçimden sonra Alman ordusunun önemli NATO gereksinimlerini karşılamak için yatırım ve modernize ihtiyacını hesapladık. Bunun sonucu 100 milyar avro oldu.” ifadelerini kullandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
NATO Almanya
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