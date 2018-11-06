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Avrupalı liberallerden Viktor Orban karşıtı kampanya

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 17:07 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosundaki Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı, Macaristan Başbakanı Viktor Orban karşıtı reklam kampanyası başlattı - Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı Başkanı Guy Verhofstadt: - ''Viktor Orban, AB vatandaşlarının vergilerini 'yozlaşmış liberal olmayan devlet' inşa etmek ve Macar halkını AB'ye karşı kışkırtmak için kullanıyor''

BUDAPEŞTE (AA) - Avrupa Parlamentosundaki (AP) Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE) Başkanı Guy Verhofstadt, Avrupa'nın ortak değerlerine saygı göstermediğini öne sürdükleri Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a karşı reklam kampanyası başlattı.

Verhofstadt, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Macaristan'da liberal demokrasinin tehlikede olduğunu, Avrupa'nın ise bu süreci sadece izlemekle yetindiğini savundu.

Başbakan Orban'ın Avrupa Birliği'nde (AB) sadece parayı sevdiği ve AB değerlerine saygı göstermediği değerlendirmesinde bulunan Verhofstadt, ''Viktor Orban, AB vatandaşlarının vergilerini 'yozlaşmış liberal olmayan devlet' inşa etmek ve Macar halkını AB'ye karşı kışkırtmak için kullanıyor.'' diye konuştu.

Basın toplantısında ayrıca Verhofstadt tarafından hazırlanan ve üzerinde Başbakan Orban'ın fotoğrafı ile ''Başlangıçta sadece paramıza göz koydu ama şimdi Avrupa'nın birliğini yıkmak istiyor. Orban'ı durdur!'' şeklinde ifadelerin yer aldığı mobil reklam panosu da tanıtıldı.

Mobil reklam panosu, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Halk Partisi (EPP), Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ve Brüksel'deki Macaristan Büyükelçiliği binaları önünde gösterilecek.

- Macaristan hakkındaki iddialar

AB değerlerini sistematik olarak ihlal ettiği öne sürülen ve Macaristan hakkında yaptırım prosedürü açılması çağrısı yapan rapor 12 Eylül'de AP'de oylanarak kabul edilmişti.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "AB değerlerine saygı göstermemesini" gerekçe göstererek Macaristan hükümet partisi Macar Yurttaş Birliği'nin (Fidesz) EPP'den atılmasını teklif etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ALDE Guy Verhofstadt Macaristan Macaristan Başbakanı Viktor Orban

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