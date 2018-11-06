Avrupalı liberallerden Viktor Orban karşıtı kampanya

BUDAPEŞTE (AA) - Avrupa Parlamentosundaki (AP) Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE) Başkanı Guy Verhofstadt, Avrupa'nın ortak değerlerine saygı göstermediğini öne sürdükleri Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a karşı reklam kampanyası başlattı.

Verhofstadt, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Macaristan'da liberal demokrasinin tehlikede olduğunu, Avrupa'nın ise bu süreci sadece izlemekle yetindiğini savundu.

Başbakan Orban'ın Avrupa Birliği'nde (AB) sadece parayı sevdiği ve AB değerlerine saygı göstermediği değerlendirmesinde bulunan Verhofstadt, ''Viktor Orban, AB vatandaşlarının vergilerini 'yozlaşmış liberal olmayan devlet' inşa etmek ve Macar halkını AB'ye karşı kışkırtmak için kullanıyor.'' diye konuştu.

Basın toplantısında ayrıca Verhofstadt tarafından hazırlanan ve üzerinde Başbakan Orban'ın fotoğrafı ile ''Başlangıçta sadece paramıza göz koydu ama şimdi Avrupa'nın birliğini yıkmak istiyor. Orban'ı durdur!'' şeklinde ifadelerin yer aldığı mobil reklam panosu da tanıtıldı.