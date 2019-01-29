Avrupalı liderden itiraf gibi açıklama

Kahire'deki temasları sırasında bir grup gazeteciye konuşan Macron, bir süredir protestolara karşı yürüttüğü ulusal tartışma toplantılarının "kırılganlığını" anlatmak için, "Buzun üzerinde yürüyorum. Her yerde, demokrasilerimizde halkın yükselen tansiyonu, sosyal, ekonomik, ahlaki ve demokratik bir memnuniyetsizlikten kaynaklanıyor" dedi.
Bu memnuniyetsizliğin 'tarihin bir gereği' olduğunu savunan Macron, ülkede her ilde ve internet üzerinde devam eden "Ulusal Büyük Tartışma" sürecini çok büyük bir ciddiyetle izlediğini söyledi.
"YANITI BİLSEM ÇOKTAN SÖYLERDİM"
Henüz Sarı Yelekliler'in talebine nasıl bir çözüm getireceğini bilmediğini de itiraf eden Macron, "18 aylık iktidarımızda yanıt veremediğimiz bir şeyi yanıtlamak gerekiyor. Eğer yanıtı bilseydim, çoktan söylerdim. Bu tartışmalar nasıl bir sonuca varacak şimdiden bilmiyorum. Bildiğim, çok derin sonuçlar çıkaracağım. Bu süreci, ülkenin yeni bir dönüşüm aşaması olarak görüyorum" diye konuştu.
Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfetah El Sisi ile düzenlediği ortak basın toplantısında da, Macron'a Sarı Yelekliler sorusu geldi. Mısırlı bir gazetecinin 'Fransız yetkililerin insan haklarına ve gösteri yürüyüşüne saygısı' üzerine Macron, "11 kişinin yaşamını yitirmesinden dolayı üzgünüm. Ama bu insanlar kaza sonucu öldüler. Ama hiçbiri güvenlik güçlerinin kurbanı değil. Fransa'nın bir kaç haftadır yaşadığı, daha önce eşi benzeri görülmeyen bir durum. Bu bağlamda kanun uygulayıcılarının profsyonelliğine saygı duyduğumu belirtmek istiyorum" dedi.
"FRANSA'DA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VAR"
Macron, Fransa'da ifade özgürlüğü olduğunu da belirttiği konuşmasında, "Fransa'da düşüncenizi açıkça dile getirebilirsiniz. Fransa'da herşeyi söyleyebilirsiniz. Ama bazen ülkenin kendisine karşı da çok şey söyleniyor. Bu durumdan dolayı üzgünüm. Bu demokrasinin gücü. Ülkemizde, anayasanın güvencesi altında olan bir hak var, gösteri yapma hakkı. Ve bu hakkı korumakta kararlıyız" diye konuştu.
Bütün şiddet olaylarına rağmen Sarı Yelekliler eyleminin asla yasaklanmadığına dikkat çeken Macron, " Gösteriler sırasında, bireyler, yıkıp dökenler, aşırılık yanlıları bazen en kötü yağmalama eylemlerini, kamu binalarını veya iş yerleri kırma eylemlerini gerçekleştirdi. Polise veya diğer kişilere yönelik şiddet eylemleri oldu. Yasalara uygun olarak tutuklandılar. Birşey söyledikleri için tutuklanmadılar. Bir şey düşündükleri için tutuklanmadılar. Kırıp döktükleri, şiddet uyguladıkları, diğer yurttaşlara ya da kurumlara saldırdıkları için tutuklandılar" dedi.
EL SİSİ'YLE İNSAN HAKLARI TARTIŞMASI
Macron, "ders veren" olmadan Mısır'da yolunda gitmeyen insan hakları uygulamalarına da değinmek istediğini belirterek, "Bazı şeyler çok açık şekilde söylenebilir" dedi. El Sisi’yle Paris'te görüştükleri 2017 yılı Ekim ayından bu yana insan hakları alanında işlerin iyiye gitmediğini, çok sayıda blog yazarı, aktivist ve gazetecinin tutuklandığını hatırlatan Macron, "canlı, aktif, kapsayıcı bir sivil toplumun aşırıcılara karşı en iyi savunma ve istikrar yöntemi" olduğunu söyledi. Fransa cumhurbaşkanı, bu şartlar olmadan "Mısır'ın imajının zarar gördüğünü" de belirterek, “Cumhurbaşkanı Sisi’yle yaptığımız tartışma Mısır'ın egemenliğine saygılı bir konuşma idi. Düşüncemin özünü söylemezsem, Mısır'ın samimi bir dostu olamazdım” diye konuştu.
EL SİSİ: BİZ AVRUPA YA DA AMERİKA DEĞİLİZ
El Sisi ise Macron'u, "Biz Avrupa ya da Amerika gibi değiliz. Tüm toplumlara tek bir yolu dayatamazsınız. Sorunlu bir bölgede olduğumuzu unutmayın. Dini bir devlet kurma planı Mısır'da başarısız oldu. Mısır, blogcular tarafından inşa edilmeyecek, ancak çok çalışarak, çaba ve azimle inşa edilecek. Mısır'daki insan haklarının blog yazarlarıyla özetlenmesini istemiyoruz" sözleriyle yanıtladı.
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