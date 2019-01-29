Avrupalı liderden itiraf gibi açıklama

Kahire'deki temasları sırasında bir grup gazeteciye konuşan Macron, bir süredir protestolara karşı yürüttüğü ulusal tartışma toplantılarının "kırılganlığını" anlatmak için, "Buzun üzerinde yürüyorum. Her yerde, demokrasilerimizde halkın yükselen tansiyonu, sosyal, ekonomik, ahlaki ve demokratik bir memnuniyetsizlikten kaynaklanıyor" dedi.

Bu memnuniyetsizliğin 'tarihin bir gereği' olduğunu savunan Macron, ülkede her ilde ve internet üzerinde devam eden "Ulusal Büyük Tartışma" sürecini çok büyük bir ciddiyetle izlediğini söyledi.

"YANITI BİLSEM ÇOKTAN SÖYLERDİM"

Henüz Sarı Yelekliler'in talebine nasıl bir çözüm getireceğini bilmediğini de itiraf eden Macron, "18 aylık iktidarımızda yanıt veremediğimiz bir şeyi yanıtlamak gerekiyor. Eğer yanıtı bilseydim, çoktan söylerdim. Bu tartışmalar nasıl bir sonuca varacak şimdiden bilmiyorum. Bildiğim, çok derin sonuçlar çıkaracağım. Bu süreci, ülkenin yeni bir dönüşüm aşaması olarak görüyorum" diye konuştu.

Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfetah El Sisi ile düzenlediği ortak basın toplantısında da, Macron'a Sarı Yelekliler sorusu geldi. Mısırlı bir gazetecinin 'Fransız yetkililerin insan haklarına ve gösteri yürüyüşüne saygısı' üzerine Macron, "11 kişinin yaşamını yitirmesinden dolayı üzgünüm. Ama bu insanlar kaza sonucu öldüler. Ama hiçbiri güvenlik güçlerinin kurbanı değil. Fransa'nın bir kaç haftadır yaşadığı, daha önce eşi benzeri görülmeyen bir durum. Bu bağlamda kanun uygulayıcılarının profsyonelliğine saygı duyduğumu belirtmek istiyorum" dedi.