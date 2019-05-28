Avrupalı liderler AB başkanlarını seçecek

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, Brüksel’de Avrupa Parlamentosu seçimleri sonrası kurumların başına getirilecek başkanların seçimi için bir araya gelecek.

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde çoğunluğa sahip olan partilerin liderleri, ülke liderlerine Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu başkanlığı gibi kritik pozisyonlara seçilecek kişilere karar vermeleri çağrısında bulunmuştu. Liderler, Avrupa Komisyonu Başkanının liste başı adaylar arasından seçilmesi gerektiğini söyledi. Liderler, liste başı adayların dahil edileceği “Spitzenkandidat” sürecine uyulmasını istediklerini kaydetti.

Avrupalı liderler, Avrupa Komisyonu Başkanı, Avrupa Konseyi Başkanı, AP Başkanı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi gibi üst düzey pozisyonlar için müzakere edecek.

Avrupa Halk Partisi, AB Komisyonu Başkanlığı için Manfred Weber’i, Sosyalistler Frans Timmermans’ı, Muhafazakarlar ve Reformistler İttifakı ise Jan Zahradil’i öneriyor. Ancak Liberaller ve Yeşiller ise birden çok ismi Avrupa Komisyonu Başkanlığına aday gösterdi.

