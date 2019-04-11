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Avrupalı liderler, Brexit tarihini 31 Ekim’e erteledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2019 10:18 | Son Güncelleme

Son olarak 12 Nisan tarihinde Avrupa Birliği’nden çıkması kesin gözüyle bakılan İngiltere’de, Avrupalı liderlerin yoğun toplantıları sonrası Brexit tarihi 3 Ekim’e ertelendi.

Son olarak 12 Nisan tarihinde Avrupa Birliği’nden çıkması kesin gözüyle bakılan İngiltere’de, Avrupalı liderlerin yoğun toplantıları sonrası Brexit tarihi 3 Ekim’e ertelendi. Böylece İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden anlaşmasız çıkma olasılığı da 6 aylığına ertelendi.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk yaptığı açıklamada, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma tarihinin 31 Ekim’e ertelendiğini ifade ederek bu vesileyle en başarılı uzlaşıyı bulmak için 6 aylık ek bir süreye sahip olacaklarını açıkladı. Gece boyu süren yoğun toplantılar sonucu alınan karar sonrası yorum yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, kararın alınacak en iyi uzlaşı kararı olduğunu dile getirdi. Macron, kararla birlikte AB üyesi 27 devletin bütünlüğünün korunduğunu ifade etti.

May, 22 Mayıs tarihinde bir çıkış umuyor
Avrupalı liderlerle sıkı toplantılar sonucu alınan kararı kabul etmesine rağmen İngiltere Başbakanı Theresa May’ın gözü Avrupa Birliği’nden 22 Mayıs tarihinde bir çıkış yapmak üzere duruyor. Başbakan May bugün Parlamentoya açıklamalarda bulunacağını açıklarken muhalefetin işçi parti ise parlamentoda çoğunluğu elde etmek üzere yürütülen müzakerelerin devam edeceğini bildirdi.

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