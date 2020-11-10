Avrupalı liderler "cihatçı teröre" karşı alınacak önlemleri görüştü

"Cihatçı saldırılara karşı alınması gereken önlemlerin" ele alındığı zirvede Fransa'nın başkenti Paris yakınlarında sınıfta Muhammed Peygamber karikatürü gösterdiği gerekçesiyle, Samuel Paty adlı öğretmenin kafasının kesilerek öldürülmesi, ile Fransa'nın Nice kenti ve Avusturya'nın başkenti Viyana'daki terör saldırıları değerlendirildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, bu amaçla önümüzdeki Mayıs ayında, Schengen bölgesinde reform yapılmasını içeren bir plan sunacağı belirtildi.

Zirvede Avrupa'nın dış sınırlarının daha fazla güçlendirilmesi ve kötü niyetli kişilerin Schengen bölgesi dışında tutulması gerektiği vurgulandı.

Avrupalı liderlerin, "cihatçı saldırıların önlenmesi amacıyla yürütülecek mücadeleyi" ele aldığı mini zirvede, Suriye ve Irak'tan dönen militanlara karşı daha katı yaptırımlar uygulanması istendi.

Avusturya'dan daha sert yaptırım talebi

Avusturya Başbakanı Kurz, terörle mücadele kapsamında, savaşmak için gittikleri yurtdışından dönen radikal Müslümanlara karşı daha sert yaptırımlar uygulanmasını istedi.

Suriye ve Irak'tan dönenlerin bir kısmının serbest bırakıldığına işarete eden Avusturya Başbakanı'na göre, Avrupa ülkelerinde halen tutuklu bulunan birçok cihatçı, önümüzdeki yıllarda serbest kalacak.

Kurz, "Bunlar saatli bombalar. Eğer özgürlüğümüzü korumak istiyorsak, bu insanların özgürlüğünü kısıtlamamamız gerekiyor" diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da, yasa dışı göç ve terörizmle hızlı ve koordineli biçimde mücadele edebilmek için, AB sınırıları içerisindeki serbest dolaşımın yeniden düzenlenmesini istedi.

Bu konuda kapsamlı bir reforma ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Macron, İtalya'nın Lampedusa adasından gelen Tunus kökenli bir kişinin, Fransa'nın Nice kentinde saldırı düzenlemesinin, bununla bağlantılı olduğunu söyledi.

Avrupa'nın, kötü niyetli kişileri sınırlarının dışında tutması gerektiğini dile getiren Fransa Cumhurbaşkanı, ülkesinin kendi sınırlarındaki kontrolleri önemli ölçüde arttıracağını açıkladı.