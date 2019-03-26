HABER

Avrupalı liderler Çin Devlet Başkanı Jinping ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2019 15:45 | Son Güncelleme

Avrupa Birliğinin 3 önemli lideri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Fransa’nın başkenti Paris’te Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü.Avrupa Birliğinin 3 önemli lideri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Paris zirvesinde bir araya geldi.

Avrupa Birliğinin 3 önemli lideri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Fransa’nın başkenti Paris’te Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü.
Avrupa Birliğinin 3 önemli lideri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Paris zirvesinde bir araya geldi. Salı günü Paris zirvesinde buluşan Macron, Merkel ve Juncker birlikte dünya gündemindeki önemli dosyalar hakkındaki ortak görüşlerini Jinping’e sundu. Jinping’in Fransa’daki ziyaretinin ikinci gününde Avrupalı liderlerin görüşmedeki hedefinin Çin’in ekonomik ve diplomatik “hırsını” kanalize etme ve Pekin’e ortak bir Avrupa görüşü sunma olduğu öğrenildi.
Ülkesi için 300 Airbus uçak siparişi veren Jinping yaptığı açıklamada "Fransa, Avrupa ve Çin gelişiminin en kritik döneminde. Fransa’ya zamanımızın gereksinimlerine uygun stratejik bir işbirliğimiz için çalışma isteği ile geldim" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanlık Sarayı, Çin ve ABD gibi büyük güçlere karşı Avrupa’nın birliğinin kuvvetlendirilmesi ve Çin ile pozitif bir ajanda oluşturulması gerektiği ve bunun için görüşme yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı, Çin ile ekonomik değil daha çok diplomatik partnerlikten yana olduğunu, diğer türlü ekonomik bağımlılığın hem ekonomik anlamda hem de diplomatik anlamda risk oluşturacağını açıklamıştı. Görüşmelerinin ardından liderler yuvarlak masa toplantısına geçti.

PARTNERBalkonda aşka geldiler! Balkonda aşka geldiler!
Bakan Çavuşoğlu’ndan PKK’lı aday listesi açıklamasıBakan Çavuşoğlu’ndan PKK’lı aday listesi açıklaması
Marmaris’te 25 mahallenin 18’inde kadın muhtar adayıMarmaris’te 25 mahallenin 18’inde kadın muhtar adayı

En Çok Okunan Haberler

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

Gözler dolarda! İşte günün ilk rakamları...

Gözler dolarda! İşte günün ilk rakamları...

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

Diğer Haberler
Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilen mektubu paylaştı

Twitter'dan paylaştı! İşte o mektup

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Bahçeli: Erdoğan ile kanka halindeyiz

Bahçeli'den Erdoğan çıkışı: Kankayız!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.