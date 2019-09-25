Avrupalı liderlerden ABD ve İran'a doğrudan görüşme çağrısı

Birleşmiş Milletler zirvesi kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentinde bulunan Avrupalı liderler, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ABD Başkanı Donald Trump'ın ikili görüşme yapması gerektiğini dile getirdi. New York'ta bir araya gelen ve Körfez Krizi'ni görüşen Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bu krizin yumuşaması için iki ülke arasında en üst düzeyde doğrudan görüşme yapılmasının önemine vurgu yaptı.

Diğer yandan Almanya Başbakanı Merkel, İran'ın böyle bir görüşme için yaptırımların kaldırılması koşulunu öne sürmesinin gerçekçi olmadığını belirtti. Almanya Başbakanı böyle bir tavırla, var olan görüşme ihtimalinin hayata geçirilemeyeceğini ifade etti.

Macron'dan iyimser açıklama

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Merkel gibi ABD ile İran arasında, devlet başkanları düzeyinde doğrudan görüşmeler yapılması yönünde çağrıda bulundu. ABD Başkanı Trump ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile ayrı ayrı görüşen Fransız lider, "Ben süratle müzakere masasına dönülmesi için gerekli olan koşulların sağlandığını düşünüyorum" dedi. Trump ve Ruhani ile yaptığı görüşmelerde edindiği izlenimi gazetecilere aktaran Macron, sadece gerilimin azaltılmasına yönelik genel şartların konuşulması için değil, onun ötesinde ilerlemek adına her iki liderin istekli olduğunu belirtti.