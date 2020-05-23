Avrupalı Müttefikler ABD’nın Açık Semalar Kararından Kaygılı

NATO’nun Avrupalı üyeleri, Washington’a, Amerika'nın Açık Semalar Anlaşması'ndan geri çekilme planından duydukları kaygıyı iletti.

Bir NATO yetkilisinin verdiği bilgiye göre, ABD’nin bu kararını değerlendirmek üzere toplanan İttifak’ın temsilcileri, ‘’silah kontrolunun önemi ve Rusya’nın anlaşmaya tekrar uymasını sağlamak gerektiği’’ hususunda ortak görüş ortaya koydu.

ABD yönetiminden Perşembe günü yapılan açıklamada, Rusya’nın Açık Semalar Anlaşması’nı birçok kez ihlal ettiğinin altı çizilerek, bu ihlallerin sonlandırılmaması halinde Amerika’nın anlaşmadan altı ay içinde çekileceği belirtilmişti.

Yetkili, müttefik ülkelerin bir kısmının ABD’nin bu planından endişelerini ifade ettiğini aktardı. Bazı üyeler, ABD’nin anlaşmadan çekilmesinin Rusya’yı da aynı adımı atmaya itebileceği ve bu durumun Avrupa’nın güvenliğini zayıflatabileceğinden kaygı duyuyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, Rusya’yı uzun süredir anlaşmayla tutarsız biçimde uçuş kısıtlamaları getirmek ve anlaşmayı baltalayıcı adımlar atmakla eleştirdi.