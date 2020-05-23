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Avrupalı Müttefikler ABD’nın Açık Semalar Kararından Kaygılı

23.05.2020 00:09 | Son Güncelleme

NATO’nun Avrupalı üyeleri, Washington’a, Amerika'nın Açık Semalar Anlaşması'ndan geri çekilme planından duydukları kaygıyı iletti.

Avrupalı Müttefikler ABD’nın Açık Semalar Kararından Kaygılı

NATO’nun Avrupalı üyeleri, Washington’a, Amerika'nın Açık Semalar Anlaşması'ndan geri çekilme planından duydukları kaygıyı iletti.

Bir NATO yetkilisinin verdiği bilgiye göre, ABD’nin bu kararını değerlendirmek üzere toplanan İttifak’ın temsilcileri, ‘’silah kontrolunun önemi ve Rusya’nın anlaşmaya tekrar uymasını sağlamak gerektiği’’ hususunda ortak görüş ortaya koydu.

ABD yönetiminden Perşembe günü yapılan açıklamada, Rusya’nın Açık Semalar Anlaşması’nı birçok kez ihlal ettiğinin altı çizilerek, bu ihlallerin sonlandırılmaması halinde Amerika’nın anlaşmadan altı ay içinde çekileceği belirtilmişti.

Yetkili, müttefik ülkelerin bir kısmının ABD’nin bu planından endişelerini ifade ettiğini aktardı. Bazı üyeler, ABD’nin anlaşmadan çekilmesinin Rusya’yı da aynı adımı atmaya itebileceği ve bu durumun Avrupa’nın güvenliğini zayıflatabileceğinden kaygı duyuyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, Rusya’yı uzun süredir anlaşmayla tutarsız biçimde uçuş kısıtlamaları getirmek ve anlaşmayı baltalayıcı adımlar atmakla eleştirdi.

Stoltenberg ayrıca, Rusya’nın anlaşmanın koşullarına saygı göstermesi halinde Amerika’nın da geri çekilme planını yeniden gözden geçireceğine dikkati çekti ve NATO müttefiklerinin, anlaşmaya erkenden yeniden uymasını sağlamak için Moskova’yla temas halinde olduğunu kaydetti.

1992 yılında imzalanan ve 2002 yılında resmi olarak yürürlüğe giren Açık Semalar Anlaşması’nda Belarus, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka (Grönland dahil), Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Macaristan, Yunanistan, İzlanda, İtalya, Kazakistan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Türkiye, Ukrayna, İngiltere ve ABD’nin imzası bulunuyor.

Anlaşmayı imzalayan ülkeler, diğer imzacı ülkelerin sınırlarındaki açık semalarda, izinli bir şekilde güvenlik amaçlı uçuş düzenleyerek askeri faaliyetleri gözlemleyebiliyor.

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