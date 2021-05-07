Avrupalı Seçmen Sağa Kayıyor

Fransız Siyasi Yenileşme Vakfı (Fondation pour l’innovation Politique - Fondapol) tarafından Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere'deki seçmen üzerinde yapılan bir araştırma, Avrupa seçmeninin her geçen gün daha fazla sağa kaydığını ortaya çıkardı. Avrupalı seçmeni "sağ ve aşırı sağa" kaydıran önemli nedenlerin başında "göçmenler ve İslamcı terör korkusu" geliyor. Araştırmada, özellikle "kimlik tartışmaları ve ekonomi" açısından seçmenin sağcı değerleri daha çok özümsediğine ve gençler arasında sağ oyların yükseldiğine dikkat çekiliyor.
Fondapol'un, Fransız Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne (SciencePo) bağlı Cevipof ve anket firması OpinionWay tarafından belirlenen "Siyasi Güven Barometresi" verilerine dayanarak yaptığı araştırma, Avrupa'da bir süredir gözlenen "sağ ve aşırı sağın yükselişini" rakamlarla ortaya koydu.
Araştırma, uzun süredir siyaset dünyasında tekrarlanan söylemin aksine, siyasette "sağ-sol ekseninin" yok olmadığını, Avrupalı seçmenin hala kendisini siyasi eksende belirlediğini ortaya koyuyor. Sağ-sol seçiminin ortadan kalkmadığını, ancak "kendisini yeniden keşfetme sürecinde olduğunu" tespit ediyor.
Fondapol'un araştırmasında, "Kendinizi politik yelpazede nerede buluyorsunuz?" sorusuna Fransız seçmenin yüzde 24'ü, Alman seçmenin yüzde 26'sı, İngiliz seçmenin yüzde 25'i, İtalyan seçmenin ise yüzde 27'si "solda buluyorum" yanıtını verdi.
Avrupalı seçmen içinde kendisini "sağda ifade edenlerin" oranı, Fransa'da yüzde 38, Almanya'da yüzde 36, İngiltere'de yüzde 40, İtalya'da ise yüzde 44 olarak belirlendi.
Kendini merkezde ifade eden seçmenlerin oranı ise, Fransa'da yüzde 17, Almanya'da yüzde 29, İngiltere'de yüzde 19, İtalya'da ise yüzde 13 oranında.
Ankete göre, bu dört ülkedeki sol seçmenin toplam seçmen içindeki ortalaması yüzde 27, sağ seçmenin yüzde 39, orta seçmenin oranı ise yüzde 20 olarak kaydediliyor.
Fransa'da, kendisini sağ çizgide ifade edenlerin sayısı 2017'de yüzde 33 iken, cumhurbaşkanlığı seçimlerine 1 yıl kala, 2021'de yüzde 38'e yükseldi. Ancak sol seçmen aynı dönemde, yüzde 25 oranında kaldı. Araştırmada, "Sağ oylar artarken solun yerinde sayması ya da kan kaybetmesinin solun başarısız olduğunu, uzun bir süredir insanları bir hedef etrafında birleştirecek ortak bir hayal sunamadığını" gösterdiği ifade ediliyor.
Gençler daha çok sağa kayıyor
Avrupa'nın 4 ülkesinde yapılan araştırma, politikadaki "Yaşlandıkça tutucu ve muhafazakar oluruz" önyargısını da kırıyor. Araştırmaya göre, yeni ve genç nesil içinde, kendilerini en sağda konumlandıranların oranı bir hayli yüksek.
İncelenen 4 ülkede, 18-34 yaşındakilerin yüzde 41'i kendisini sağ ve aşırı sağ yelpazede konumlandırıyor. Gençlerin ardından, "65 yaş ve üstü yaşlı seçmenin yüzde 40'ı, 50-64 yaş grubunun ise yüzde 36'sı kendisini sağda ifade ediyor.
Araştırma sonucunda, "Uzun vadede, genç seçmenlerin sahip olduğu bu sağcı yaklaşım, yapısal olarak Avrupa'daki sağ partilere katılmalarına ve sağ partilerin güçlenmesine yol açabilir" tespitine de yer veriliyor.
İslam ve cumhuriyet
Avrupalı seçmenin sağa kaymasındaki en önemli nedenler, "İslamcı terör ve göç dalgası" olarak ortaya çıkıyor. "Size göre İslam devlet için bir tehdit oluşturuyor mu? sorusuna, Alman ve Fransızlar'ın yüzde 62'si, İtalyanlar'ın yüzde 57'si, İngilizler'in ise yüzde 50'si "İslam'ın bir tehdit olduğuna inandıkları" yanıtını veriyor.
Terör saldırılarıyla sarsılan Franzılar'ın yüzde 63'ü göçmenlere kapıların açılmasına karşı olduklarını, yüzde 62'si ise, "İslamcı terörün cumhuriyete yönelik bir tehdit olduğunu dile getiriyor.
Araştırmada "Ülkenizde çok fazla göçmen olduğu sözüne katılıyor musunuz?" sorusuna, 4 ülkedeki seçmenin yüzde 60'ı "evet", yüzde 36'sı ise "hayır" yanıtını veriyor.
"Ülkeniz göç alımına kapanmalı mı?" sorusuna karşılık ise; Fransız seçmenin yüzde 63'ü, Alman ve İtalyan seçmenin yüzde 54'ü, İngiliz seçmenin ise yüzde 53'ü "evet" diyor.