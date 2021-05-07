Avrupalı Seçmen Sağa Kayıyor

Fransız Siyasi Yenileşme Vakfı (Fondation pour l’innovation Politique - Fondapol) tarafından Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere'deki seçmen üzerinde yapılan bir araştırma, Avrupa seçmeninin her geçen gün daha fazla sağa kaydığını ortaya çıkardı. Avrupalı seçmeni "sağ ve aşırı sağa" kaydıran önemli nedenlerin başında "göçmenler ve İslamcı terör korkusu" geliyor. Araştırmada, özellikle "kimlik tartışmaları ve ekonomi" açısından seçmenin sağcı değerleri daha çok özümsediğine ve gençler arasında sağ oyların yükseldiğine dikkat çekiliyor. Fondapol'un, Fransız Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne (SciencePo) bağlı Cevipof ve anket firması OpinionWay tarafından belirlenen "Siyasi Güven Barometresi" verilerine dayanarak yaptığı araştırma, Avrupa'da bir süredir gözlenen "sağ ve aşırı sağın yükselişini" rakamlarla ortaya koydu. Araştırma, uzun süredir siyaset dünyasında tekrarlanan söylemin aksine, siyasette "sağ-sol ekseninin" yok olmadığını, Avrupalı seçmenin hala kendisini siyasi eksende belirlediğini ortaya koyuyor. Sağ-sol seçiminin ortadan kalkmadığını, ancak "kendisini yeniden keşfetme sürecinde olduğunu" tespit ediyor.

Fondapol'un araştırmasında, "Kendinizi politik yelpazede nerede buluyorsunuz?" sorusuna Fransız seçmenin yüzde 24'ü, Alman seçmenin yüzde 26'sı, İngiliz seçmenin yüzde 25'i, İtalyan seçmenin ise yüzde 27'si "solda buluyorum" yanıtını verdi. Avrupalı seçmen içinde kendisini "sağda ifade edenlerin" oranı, Fransa'da yüzde 38, Almanya'da yüzde 36, İngiltere'de yüzde 40, İtalya'da ise yüzde 44 olarak belirlendi. Kendini merkezde ifade eden seçmenlerin oranı ise, Fransa'da yüzde 17, Almanya'da yüzde 29, İngiltere'de yüzde 19, İtalya'da ise yüzde 13 oranında. Ankete göre, bu dört ülkedeki sol seçmenin toplam seçmen içindeki ortalaması yüzde 27, sağ seçmenin yüzde 39, orta seçmenin oranı ise yüzde 20 olarak kaydediliyor. Fransa'da, kendisini sağ çizgide ifade edenlerin sayısı 2017'de yüzde 33 iken, cumhurbaşkanlığı seçimlerine 1 yıl kala, 2021'de yüzde 38'e yükseldi. Ancak sol seçmen aynı dönemde, yüzde 25 oranında kaldı. Araştırmada, "Sağ oylar artarken solun yerinde sayması ya da kan kaybetmesinin solun başarısız olduğunu, uzun bir süredir insanları bir hedef etrafında birleştirecek ortak bir hayal sunamadığını" gösterdiği ifade ediliyor.