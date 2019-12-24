Avrupalı siyasetçilerden çağrı: Kavala serbest bırakılsın

Duruşma öncesinde açıklama yapan Avrupalı siyasetçiler, Kavala’nın AİHM kararı doğrultusunda serbest bırakılması çağrısında bulundu.Aralarında iş insanı Osman Kavala'nın da bulunduğu 16 sanığın yargılandığı Gezi Parkı davasının dördüncü duruşması bugün Silivri’de İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Bugün ve yarın görülecek duruşma, Avrupa ülkelerinden siyasetçiler tarafından da yakından takip ediliyor. Duruşma öncesinde açıklama yapan bazı Avrupalı siyasetçiler, Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Kavala'nın yanı sıra aralarında gazeteci Can Dündar, mimar Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Memet Ali Alabora'nın da bulunduğu 16 sanık, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla yargılanıyor. Kavala’nın avukatları ise, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararı doğrultusunda Osman Kavala’nın tahliyesini talep ediyor.

AİHM 10 Aralık'ta açıkladığı kararında, iki yıldan uzun süredir cezaevinde bulunan Osman Kavala’nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu. Strasbourg'daki mahkeme, Kavala’nın "siyasi nedenlerle" ve "insan hakları savunucularını susturmak" amacıyla tutuklanarak, yargılandığı sonucuna varmıştı.