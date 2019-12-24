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Avrupalı siyasetçilerden çağrı: Kavala serbest bırakılsın

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 13:23 | Son Güncelleme

Gezi Parkı davasının dördüncü duruşması bugün yapılıyor.

Avrupalı siyasetçilerden çağrı: Kavala serbest bırakılsın

Duruşma öncesinde açıklama yapan Avrupalı siyasetçiler, Kavala’nın AİHM kararı doğrultusunda serbest bırakılması çağrısında bulundu.Aralarında iş insanı Osman Kavala'nın da bulunduğu 16 sanığın yargılandığı Gezi Parkı davasının dördüncü duruşması bugün Silivri’de İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Bugün ve yarın görülecek duruşma, Avrupa ülkelerinden siyasetçiler tarafından da yakından takip ediliyor. Duruşma öncesinde açıklama yapan bazı Avrupalı siyasetçiler, Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Kavala'nın yanı sıra aralarında gazeteci Can Dündar, mimar Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Memet Ali Alabora'nın da bulunduğu 16 sanık, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla yargılanıyor. Kavala’nın avukatları ise, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararı doğrultusunda Osman Kavala’nın tahliyesini talep ediyor.

AİHM 10 Aralık'ta açıkladığı kararında, iki yıldan uzun süredir cezaevinde bulunan Osman Kavala’nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu. Strasbourg'daki mahkeme, Kavala’nın "siyasi nedenlerle" ve "insan hakları savunucularını susturmak" amacıyla tutuklanarak, yargılandığı sonucuna varmıştı.

Avrupa Parlamentosu milletvekili ve Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamentosu Başkanı Sergey Lagodinsky de duruşmayı izlemek üzere İstanbul'a gitti. Yeşiller partili Lagodinsky, duruşma öncesinde Alman haber ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada, AİHM kararı sonrasında Avrupa’nın davayı takip ettiğini ve yargılanan bu insanların "kaderini" önemsediklerini göstermek için duruşmayı izlemeye geldiğini ifade etti. Lagodinsky, Kavala’ya ilişkin olarak da "Türk hakimlerin Avrupa standartlarına bağlı olduklarını hissetmeleri ve onu serbest bırakmaları beklentisi" içinde olduğunu söyledi.

Alman hükümetinin İnsan Hakları Sorumlusu Bärbel Kofler ve Fransa Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Sorumlusu François Croquette de duruşma öncesinde ortak bir açıklama yaparak, Türkiye'ye hukuk devleti standartlarına uyma çağrısında bulundu. Açıklamada, "Türkiye'nin hukuk devleti standartlarına uyma yükümlüğünü" kabul ettiği hatırlatılarak, Osman Kavala’nın AİHM kararı doğrultusunda serbest bırakılması gerektiğinin altı çizildi.

16 Ekim 2017’de gözaltına alınan Osman Kavala, tutuklandığı 1 Kasım 2017'den beri cezaevinde bulunuyor.

DW,dpa / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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