Avrupalı siyasiler HDP'ye yönelik operasyona tepki gösterdi

AP Sosyalistler ve Demokratlar Grubu, gözaltıları kınayan bir açıklama yaptı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Kobani olayları soruşturması kapsamında çoğu HDP'li 82 kişi hakkında gözaltı kararı vermesine Avrupa'dan tepkiler sürüyor. Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) ikinci büyük grubu oluşturan Sosyalistler ve Demokratlar yaptığı yazılı açıklama ile HDP'ye yönelik operasyonu kınadı. Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) Grubu Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve eski Türkiye Raportörü Kati Piri, "Avrupa ve uluslararası toplumun tekrarlanan mesajlarına rağmen Türk yetkililerin Kürt yanlısı siyasetçilere yönelik saldırıları sürüyor" değerlendirmesinde bulundu. Aralarında eski vekillerin de bulunduğu kişilerin gözaltına alınmasını "Türkiye'yi Avrupa Birliği'nden uzaklaştıran bir adım" olarak nitelendiren Piri, "gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmasını istedi. Türkiye Raportörü: Derin endişe duyuyorum Sosyalistler ve Demokratlar Grubu üyesi ve Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor da "2014 yılında yaşanan olaylara karıştıkları iddiasıyla HDP üyelerine karşı yürütülen yeni gözaltı operasyonundan derin endişe" duyduğunu dile getirdi.

Nacho Sanchez Amor, "Türk yetkililer, muhalefeti ve eleştirel sesleri bastırmayı sürdürmek için geçmişe dönük bir olağanüstü hal oluşturmaya kararlı görünüyor" ifadesini kullandı. Halen cezaevinde bulunan HDP'nin eski lideri Selahattin Demirtaş'ın da bu olaylara karışmakla suçlandığını hatırlatan Türkiye Raportörü, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen Demirtaş'ın hala iddianame beklediğini ifade etti. Bugün gözaltına alınanlar arasında Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in de olduğunu kaydeden Sanchez, eğer yerine kayyum atanırsa, bunun "son yerel seçimlerde ortaya çıkan halkın iradesine karşı yapılan çok sayıdaki saldırıdan bir olacağını" ifade etti. Avrupa'daki sosyal demokrat partilerin bir araya geldiği Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) operasyonu kınayan yazılı bir açıklama yaptı. Parti lideri Sergei Stanishev, operasyonu "Bu meşru, demokratik muhalefeti susturmak için Erdoğan rejiminin bir kez daha gücünü kötüye kullanmasıdır" sözleriyle değerlendirdi. Avrupa'daki sosyalist ve demokratların HDP ile dayanışma içinde olduğunu ifade eden Stanishev, bu gözaltıların Erdoğan'ın "demokrasiye saldırısı" olduğunu söyledi.