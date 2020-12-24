Avrupalı Tır Şoförleri İngiltere’de Mahsur Kaldı

İngiltere’nin liman kenti Dover ve karayolu güzergahı Kent’de, 10 binden fazla tır ve kamyon Avrupa kapısına yığıldı. İngiltere’ye mal getiren tır şoförleri, mutasyonlu Corona virüs korkusuyla kapılar kapanınca geri dönemedi. 10 binden fazla araç onları Avrupa’ya götürecek feribot ya da karayolu tüneli kuyruğunda bekliyor. Bekleyenler arasında Türk şoförler de bulunuyor. Fransa kısıtlamayı Corona testi şartıyla çarşamba günü hafifletti. Ancak taşımacılar test imkanlarının sınırlı olmasından ve sonucunu bekleyecek kadar zamanları olmamasından şikayetçi. Bu kısıtlamayı tahmin etmediklerini bu yüzden aç ve susuz hatta tuvaletsiz kaldıklarından yakınan sürücüler polisle itiş kakışa varan gerginlikler yaşıyor. Şoförlerin çoğu İngiltere’ye, yılbaşı tatilinden önce son bir parti daha mal teslim edip evlerinde kendilerini bekleyen yılbaşı ya da Noel sofrasına oturmayı hayal ettiklerini belirtiyor. Polis, eylemleri sırasında aşırıya kaçıp düzeni bozduğu iddiasıyla kamyon şoförlerinden bazılarını tutukladı.

Şoförler, aç susuz kalmak bir yana, kendilerine “gidin test olun” denilen yerin, trafik yüzünden ulaşılamaz olduğundan ve yetkililerin mantıksız önerilerinden yakınıyor. İngiltere Bayındırlık Bakanı Robert Jenrick, test altyapısı kurma aşamasında olduklarını ve taşımacılığın eski haline dönmesi için çabaladıklarını söyledi. Jenrick, İngiliz Ordusu’na Fransa’nın şart koştuğu Corona testlerini yapma görevi verildiğini de sözlerine ekledi. Yetkililer yeni yığılmaların önüne geçmek için Dover limanına ya da Manş Tüneli’ne doğru yola çıkan diğer tırcılara “test olmadan gelmeyin” uyarısında bulundu. Yılbaşı ve Brexit telaşı birleşti Karayolu Taşımacılar Derneği, şu anda 10 bin dolayında tırın, ülkeden ayrılmak üzere sıra beklediğini açıkladı. Bu aşırı yığılmanın nedeni onlara göre yılbaşı ve Brexit telaşı. Dernek, normal trafik akışında günlük 7 bin 500 - 8 bin tırın olması gerektiğini savunsa da rakamın 10 bine dayanmasının, belki de Brexit yürürlüğe girdikten sonra gümrüklemeden kaçınma ve stok yapma niyetinde olanlardan kaynaklanmış olabileceğini belirtiyor.