‘Avrupalı Turist Türkiye’ye Geri Dönüyor’

Türk ekonomisinde yaşanan sıkıntılar ve Lira’nın hızla değer kaybetmesine rağmen turizmde yaşanan olumlu gelişmeler yüzleri bir nebze güldürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı sınır giriş-çıkış istatistiklerine göre, bu yılın ilk yedi ayında Türkiye 21 milyon 639 bin 802 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Bu verilere göre, Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,74 artış gösterdi. Türkiye'yi 7 ayda ziyaret eden yabancı sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,90 arttı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı ilk 7 ay içinde yer alan yabancı turist sayısı verilerine ilişkin şunları söyledi: “Ocak-Temmuz döneminde 21,6 milyon turist ülkemizi ziyaret etti. Burada önemli olan konu batılı turistin artık Türkiye’ye geri dönüş yapmaya karar vermesidir. Çok ciddi olarak Avrupalı turist sayısında artışımız var. Almanya’dan yüzde 20, İngiltere’den yüzde 37, Hollanda’da yüzde 30, Fransa’dan gelen turist sayısında da %24 gibi çok ciddi artışlar var. Bu rakamlara göre de geçen seneye göre yüzde 25 oranında genel turist sayısında artışımız var.”

“Dünya ile rekabete en hazır olan sektör turizm” Turizm sektörünün dünyayla rekabete en hazır sektör oluğuna dikkat çeken TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya sözlerine şöyle açıklık getirdi: “İç dinamikleriyle, ürün kalitesiyle, otellerin yeni olması sebebiyle, çalışanlarının sunduğu hizmet kalitesiyle Türkiye çok hazır bir ülke. Türkiye, denizi, doğası, tarihi ve sunduğu tüm ürünlerle tam bir turizm ülkesi. Dolayısıyla hak ettiği bir dönemi yaşıyor.” 2019 yılında 40 milyon turist ve 32 milyar dolar gelir hedefleri olduğunu söyleyen Bağlıkaya sözlerine şöyle devam etti: “2023 hedeflerinde programlanan 50 milyon turist ve 50 milyar dolar gelirdi. Ama ben 2023 den önce bu hedefi tutturacağımızı düşünüyorum. Bu sektörün 5 ila 10 yıl içerisinde de 100 milyon turist, 100 milyar dolar gelir elde edebilecek bir kapasitesi olduğunu düşünüyorum.” “Döviz kurundaki artışın etkisi yok” Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizmde yaşanan hareketliliğin döviz kurunun Türk Lirası karşısında değer kazanmasında etkili olmadığını düşünüyor.