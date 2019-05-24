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Avrupalı turistler Takoran Vadisi'ne hayran kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 15:41 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde bulunan ve 'saklı cennet' olarak isimlendirilen Takoran Vadisi'nde başlayan tekne turlarının ilk misafirleri Avusturya ve Belçikalı turistler oldu.

Avrupalı turistler Takoran Vadisi'ne hayran kaldı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde bulunan ve 'saklı cennet' olarak isimlendirilen Takoran Vadisi'nde başlayan tekne turlarının ilk misafirleri Avusturya ve Belçikalı turistler oldu.
Siverek- Adıyaman Karayolu'nda inşa edilen Nissibi Köprüsü, nehir kıyısında yapılan Recep Tayyip Erdoğan Mesire Alanı, kanyonları ve eşsiz güzellikleriyle keşfedilmeyi bekleyen Takoran Vadisi'nin ilk ziyaretçileri Türk Hava Yolları sponsorluğunda Türkiye’nin değişik yerlerini gezmeye gelen Avusturyalı ve Belçikalı Turistler oldu. Siverek Belediyesi tarafından ağırlanan turistler, Takoran Vadisi'nde düzenlenen tekne gezisine katıldı. Turistler vadiye hayran kaldı.
Avusturya'dan gelen ve gruba tercümanlık yapan Dilan Çapalı, "Avusturya’dan arkadaşlarımızı alıp, geldik. İlk başta çekimserdik. Çünkü dışarıdan bu bölgelerin güvenli olmadığı algısı var. Bu yüzden bazıların da korku var. Geldik ve tüm korkuların yersiz olduğunu gördük. Arkadaşlarımız buralara bayıldılar. Özelikle Takoran Vadisi'ni çok beğendik. Bu yer daha keşfedilmemiş durumda. Bu bölge ekoturizm yapılacak bir yer. Yerli halk, turistlere taze süt, yöresel yemekler yapsa çok güzel olacak. Beş yıldızlı oteller lazım değil. Zaten Avrupalılar bu gibi şeylerden bıkmış. İki tahtayı birleştirip sandalye, masa kurulsa, çadırlar kurulsa, eski evler onarılsa ve buralarda hizmet verilse Avrupalılar bayılır, inanıyorum turist patlaması olur" dedi.
Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Cumali Karavar da "Bu ralarla ilgili kötü algıyı kırmak için çalışmalar yapıyoruz. Tabi ki bu konuda hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da çalışmaları var. 2019 yılının Göbekli Tepe Yılı ilan edilmesinin ardından Şanlıurfa’ya turist akını başladı. Şanlıurfa’ya tur düzenleyen firmalar ile Takoran Vadisi ve kanyonlarının gezilecek ikinci yer olması için çalışmalarımız var" diye konuştu.

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Avrupalı turistler Takoran Vadisi'ne hayran kaldıAvrupalı turistler Takoran Vadisi'ne hayran kaldıAvrupalı turistler Takoran Vadisi'ne hayran kaldı

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