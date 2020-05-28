Avrupalı Türkler bu yaz Türkiye'ye gidebilecek mi?

Türkiye ile Almanya Dışişleri Bakanlıklarının yoğun temas halinde olduğunu belirten Sırakaya, "Almanya 15 Haziran'dan itibaren çok sayıda ülkeye seyahat yasağını kaldırmayı planlıyor. Almanya'nın Türkiye'ye yönelik de seyahat uyarısını kaldıracağına inanıyorum. Zira gerek Türkiye gerekse Almanya pandemi sürecini çok iyi yönetti. Özellikle Türkiye'de vaka sayısı birçok Avrupa ülkesinden çok daha az. Türk Hava Yolları başta olmak üzere hava yolları şirketleri de Almanya uçuşlarına başlayacaklarını açıkladılar. Böylece Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın yaz tatillerinde rahatlıkla Türkiye'ye gelebileceklerini düşünüyorum" dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İstanbul Milletvekili ve TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Komisyon Başkanı Zafer Sırakaya DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, Avrupa'daki Türklerin yaz tatillerini Türkiye'de geçirebilmeleri için bütün hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın 15 Haziran'dan itibaren aralarında Türkiye'nin de olduğu Avrupa Birliği ülkeleri dışındaki üçüncü ülkelere de uçuş yasaklarının kaldırılması için girişimlerde bulunulduğunu açıklaması umutları artırdı.

DW Türkçe'ye konuşan AKP İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ikili temasların sürdüğünü açıkladı.Yeni tip koronavirüs SARS-CoV-2 pandemisi nedeniyle uluslararası uçuşlara kısıtlama getirilmesi Almanya'da yaşayan Türklerin yaz tatili planlarını da etkiledi. Yaz tatili için Türkiye'yi tercih eden yüzbinlerce Almanyalı Türk'ün hayali Almanya'nın uçuş yasağını kaldırmasına bağlı.

Evde karantina uygulaması

Yurtdışından gelenlerin belirli merkezlerde 14 gün karantina altında tutulması uygulamasına kısa süre önce son verildiğini belirten Sırakaya, mevcut uygulamaya göre bu durumda olanların 14 gün boyunca evlerinde kalmaları gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin pandemi sürecini iyi yönettiğini dile getiren AKP'li vekil, "Böyle giderse yaz tatiline kadar karantina tedbirlerinin de tamamen kalkması söz konusu olabilir. Ama dinamik bir süreç. Sürekli değişiyor. Önümüzdeki haftalar belirleyici olacak. O yüzden tatile çıkmadan önce vatandaşlarımızın bağlı oldukları konsolosluklardan güncel bilgileri almalarında yarar var" ifadelerini kullandı.

Havalimanlarında test uygulamasına ise devam edileceğini belirten Zafer Sırakaya, "Türkiye'ye giriş yapan her vatandaşımıza test yapacakmış gibi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ancak testler herkese yapılacak mı yoksa tesadüfen seçilen kişilere mi uygulanacak, bunu o günün şartları belirleyecek" diye konuştu.

Kara yolunda durum

Almanya başta olmak üzere Avrupa'da yaşayan Türklerin hava yolu dışında tercih ettikleri diğer ulaşım yöntemi ise karayolu. AKP'li Sırakaya'ya göre Avrupa'daki Türkler bu yaz "sıla yolu" olarak tabir edilen güzergahı kullanarak da Türkiye'ye gelebilecek.