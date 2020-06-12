Avrupalı Türkler "el yakan" uçak fiyatlarından şikayetçi

Almanya'da yaşayan Türkler yüksek fiyatlar nedeniyle bu yaz tatile gidememekten endişe ediyor.Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır gerçekleştirilemeyen yurtdışı uçuşları kısıtlamalı olarak yeniden başladı. Çarşamba gününden itibaren başlatılan karşılıklı seferlerden Avrupa Birliği vatandaşları ve bu ülkelerde yerleşik Türk vatandaşları yararlanabiliyor. Ancak özellikle Avrupa çıkışlı uçak biletlerinin normal koşullardaki fiyatların çok üzerinde olması nedeniyle çok sayıda kişi bilet alamıyor. Köln'de seyahat acentesi işleten Erdal Tekin koronavirüs salgını nedeniyle azalan yolcu sayısının bilet fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu belirtti. İnsanların tereddüt ettikleri için uçak yolcuğundan kaçındıklarını aktaran Tekin, "Hava yolu şirketleri yolcu talebinin azalması nedeniyle oluşan gelir kaybını biletlere yansıtarak kapatmayı tercih ediyorlar. Bu da bilet fiyatlarını aşırı derecede artırıyor" dedi. Şu anda "düşük sezon" olarak tanımlanan dönemden dolayı İstanbul'a tek yön biletlerin normalde 100-140 euro arasında satılması gerektiğini söyleyen Tekin, mevcut durumda ise bu biletlerin 400 euro'dan, 600 euro'ya kadar değişen fiyatlarla satışa sunulduğunu kaydetti.

"Emekliler ve dar gelirliler istifade edemiyor" Almanya Türk Toplumu Başkanı Atilla Karabörklü DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, bilet fiyatlarının yüksek olmasını "anlaşılır gibi değil" sözleriyle değerlendirdi. Karabörklü, mart ayından bu yana gerçekleştirilmeyen uçuşların burada özellikle emekli yurttaşlar tarafından "büyük bir özlemle" beklendiğini belirterek, "Ancak fiyatlar nedeniyle emeklilerimiz ve dar gelirliler bu uçuşlardan istifade edemiyorlar" dedi. Uçak biletlerinin makul bir düzeye çekilmesi gerektiğini vurguluyan Karabörklü, "Şu sıralar emekliler Türkiye'ye daha çok gidiyor. Yazı orada geçiriyorlar, kışın dönüyorlar. Ama tek istikamet bir bilet 400, 500, 600 euro olursa bu kişiler nasıl alabilecek? Bu mümkün değil. Mutlaka yetkilier buna bir çözüm bulmalı" dedi. Yaz tatiline de çok kısa bir süre kaldığını ifade eden Atilla Karabörklü, "Almanya'da yaşayan Türklerin yaz tatili klasik tatil değil. Öncelikleri memleket ziyareti. Anne, baba ve akrabalarını görüyorlar, özlem gideriyorlar. Sonra da denizi kombine ediyorlar. Böyle bakınca onlar için bu tatil bir nevi özel bir durum, insani bir durum. Mahrum bırakılmamalılar" diye konuştu. Karabörklü, fiyatların yaz tatilinde de aşırı yüksek olması halinde Avrupalı Türklerin bu yaz tatilinde memleketlerini ziyaret etmelerinin güç olacağını belirtti.