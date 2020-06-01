Avrupalı Türklerin yaz tatili bilmecesi TBMM gündeminde

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, yönelttiği soru önergelerinde konunun hızla açıklığa kavuşturulmasını istedi.Yurtdışında yaşayan Türkler yeni tip koronavirüs SARS-CoV-2 pandemisi nedeniyle getirilen uluslararası seyahat kısıtlamalarının yaz tatilinden önce kaldırılmasını bekliyor. Türk ve Alman yetkililer ise karşılıklı uçak seferlerini başlatmaya dönük çalışmaların sürdüğünü belirtmekle yetiniyor. Almanya'da yaz tatiline 4 haftadan kısa bir süre kalmış olmasına karşın belirsizliğin giderilmemiş olması tatillerini Türkiye'de geçirmeyi planlayan yüzbinlerce kişiyi tedirgin ediyor. Üç bakana soru önergesi Türkiye'de normalleşme sürecinin 1 Haziran itibarıyla kademeli olarak başladığını ancak turizm başta olmak üzere bir çok sektörde belirsizliğin sürdüğünü söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Özellikle Avrupalı Türklerin bu yaz Türkiye’ye gelip gelemeyeceğinin belirsizliğini koruduğunu ifade eden Şevkin, konunun bir an önce açıklığa kavuşturulması için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye 3 ayrı soru önergesi sundu.

Almanya başta olmak üzere Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan yüz binlerce Türk vatandaşı ya da Türkiye kökenlinin yaz tatili için Türkiye’yi tercih ettiğini vurgulayan CHP'li vekil, Almanya'daki Türklerin bu yıl Türkiye’ye gelebilme hayallerinin Berlin'in uçuş yasağını kaldırmasına bağlı olduğunu aktardı. Türklerle ilgili bir açıklama yapılmadı Türkiye'de 1 Haziran itibarıyla restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmelerin belirlenen kurallar dahilinde hizmet vermeye başlayacağını, turizm tesislerinin saat sınırlamasına tabi olmayacağını aktaran Müzeyyen Şevkin, "Buna karşın, yurtdışındaki Türklerin kendi ülkelerine seyahat edebilmelerine olanak sağlayan düzenlemelerle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı" dedi. Koronavirüs nedeniyle uluslararası uçuşlara kısıtlama getirilmesinin özellikle Almanya'da yaşayan Türklerin yaz tatili planlarını da etkilediğini ifade eden Dr. Şevkin, "Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas 15 Haziran’da aralarında Türkiye'nin de olduğu Avrupa Birliği ülkeleri dışındaki üçüncü ülkelere de uçuş yasaklarının kaldırılması için girişimlerde bulunulduğunu açıklamasından sonra gözler Türkiye’ye çevrildi" ifadelerini kullandı.

10 soruluk önerge Üç bakana yönlendirilen önergede Türkiye ile Almanya Dışişleri Bakanlarının ikili görüşmelerini, Türk Hava Yolları (THY) başta olmak üzere hava yolu şirketlerinin Almanya uçuşlarının zamanını, uçak bilet fiyatlarını, uçak koltuklarındaki düzenlemeyi, yurtdışından günübirlik ve uzun süreli tatil için gelenlere uygulanacak karantinayı, yurtdışından karayolu ile gelecek insanların uyması gereken kuralları sorgulayan CHP’li vekil Şevkin, şu soruları yöneltti: 1- Yaz tatilinin başladığı şu günlerde Avrupa’daki Türk vatandaşlarımızın yaz tatillerini Türkiye’de geçirebilmeleri için herhangi bir hazırlık yapılmış mıdır? Yapılmışsa nelerdir? 2- Türkiye ile Almanya Dışişleri Bakanlarının konuyla ilgili bir teması söz konusu mudur? 3- Türk Hava Yolları (THY) başta olmak üzere hava yolu şirketleri Almanya uçuşlarına ne zaman başlayacaktır? 4- Yurtdışındaki Türk vatandaşlarımız seyahat yasağının sona ermesinin ardından uçak bilet fiyatlarının aşırı yüksek olma ihtimali nedeniyle endişe taşımaktadır. Uçak bilet fiyatlarıyla ilgili bir düzenleme var mıdır?