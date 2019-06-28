Avrupalı Ülkelerden İran’a: ‘Nükleer Anlaşmaya Uy’ 

ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook ise, Londra’da yaptığı açıklamada dünya ülkelerini İran’dan yapılacak petrol ithalatına karşı uyardı ve bu ithalatın her türlüsüne yaptırım uygulanacağını söyledi. Hook bazı ülkelere tanınan imtiyazların kalktığını hatırlattı.

Tahran Avrupa ülkelerinden 8 Temmuz’a kadar ABD’nin yaptırımlarının etkisini hafifletecek bir formül bulmasını istedi ve aksi halde anlaşmayla belirlenen sınırlamaların dışına çıkacağını yineledi.

Toplantıda İngiltere, Çin, Fransa, Almanya ve Rusya’nın üst düzey diplomatları İranlı yetkililerle görüştü. Tahran, Viyana toplantısının anlaşmayı kurtarmak için “son şans” olduğu uyarısında bulundu.

İran’la 2015 yılında yapılan uluslararası nükleer anlaşmaya taraf olan ülkeler Viyana’da toplandı. Toplantıda İran, anlaşmaya uymaya devam etmesi konusunda uyarıldı.

Trump yönetimi İran’ın petrol ihracatını sıfıra indirmeye çalışıyor ve böylece İran’ın füze kapasitesi ve bölgedeki etkisini de kapsayacak daha geniş çaplı bir anlaşmaya varmak istiyor.

Hook, ABD’nin İran’ın 50 milyar dolarlık petrol gelirini engelleyeceğini söyledi ve Avrupalı şirketlere ABD ya da İran’la iş yapmak konusunda tercih yapmaları gerektiği mesajını verdi.

Hook’un yorumları Rusya ve Çin’le beraber anlaşmayı kurtarmaya çalışan Avrupalı ülkeler üzerinde baskıyı arttırdı.

Tahran ise ana ihraç kalemi olan petrol satışının dibe vurmasına neden olan ABD yaptırımlarının hafifletilmesinin bir yolu bulunmazsa anlaşmayı ihlal etmekle tehdit ediyor.

Hook’un açıklamaları Viyana görüşmelerinden bir sonuç çıkması umutlarını söndürüyor.

Toplantı öncesinde konuşan üst düzey bir Avrupalı diplomat “İranlılar’a nükleer konunun tartışmaya açık olmadığını söyleyeceğiz. Anlaşmaya bağlı kalmalarını istiyoruz. Bizimle oyun oynamalarına izin veremeyiz” dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözücüsü Abbas Musavi ise Viyana görüşmesinin anlaşmanın geri kalan imzacılarının İran’a verdikleri sözleri nasıl tutacaklarına karar vermeleri için son şansları olduğunu kaydetti.