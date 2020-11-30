Avrupalı vakıflardan Türkiye'ye "casusluk" yanıtı

Belgede, Avrupa ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yeniden şekilllendirilmesine ivme kazandırmanın Avrupa Konseyi'nin önemli bir görevi olduğu belirtilerek "Türkiye ile uzun vadeli işbirliği yapılarının temelinde hukuk devleti ve demokratik kurallarla ilgili ortak bir anlayışın yatması gerekir. Türk hükümetinin üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesi de bunun bir parçasıdır. Özgürlük olmadan diyalog ve karşılıklı alışveriş zemini de olamaz. Bu ilkeyi siyasi eyleme dönüştürmek Avrupa Konseyi'nin görevidir" denildi.

Vakıfların Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve Alman Federal Meclisi üyelerine gönderdiği tutum belgesinde Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamının AİHM kararını ihlal anlamına geldiği vurgulandı ve Avrupa Konseyi, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi için ısrarcı olmaya çağırıldı.

Alman Heinrich Böll, Robert Bosch ve Mercator vakıfları ile Goethe Enstitüsü ve Hollanda merkezli Avrupa Kültür Vakfı, yayımladıkları ortak tutum belgesinde casusluk iddialarını reddederek Kavala'nın serbest bırakılması konusunda Avrupa kurumlarının Türkiye'ye baskıyı artırması çağrısı yaptı.

Vakıfların açıklamasında "Hükümetin tutumu sadece yurt dışında olumlu bir tablo sergilemeye, yurt dışından ziyaretçi çekmeye ve kendini Avrupa ve ekonomisi için cazip bir partner olarak lanse etmeye çalışan Türkiye'nin bu çabalarına zarar vermekle kalmayacaktır. Avrupa ve Türkiye arasında köprü kurucular olmazsa ortak bir gelecek de olmayacaktır" ifadesi kullanıldı.

Gözler Almanya'nın dönem başkanlığında

Vakıfların açıklamasında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin, Salı günü Almanya'nın başkanlığında toplanarak AİHM kararlarının üye ülkelerce ne derecede uygulandığı konusunu görüşeceğine de dikkat çekildi. Üye ülke dışişleri bakanlarından oluşan komitenin ele alacağı vakalardan birinin Osman Kavala davası olduğu belirtildi.

Almanya, Avrupa Konseyi'nin siyasi karar alma organı olan Bakanlar Komitesinin Dönem Başkanlığını 18 Kasım'da devralmış, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, altı aylık dönemde öncelikleri arasında AİHM kararlarına uyum mekanizmalarının iyileştirilmesini de saymıştı. Şu an AİHM'in önünde 60 bin dava dosyası bulunduğuna ve dosyaların yüzde 40'a yakın bir bölümünün Rusya ve Türkiye ile ilgili olduğuna işaret eden Maas, "Bazı üye ülkelerin ulusal yasalara öncelik verme çabalarına tabii ki son derece eleştirel yaklaşıyoruz" demişti.