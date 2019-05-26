Avrupalılar AP için sandık başında

Sağ popülistlerin koltukların üçte birini elde etmesi bekleniyor.Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin vatandaşları, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) gelecek beş yıl görev yapacak vekillerini belirlemek üzere oy kullanma işlemine başladı.

Yunanistan, Macaristan, Bulgaristan, Romanya, Litvanya ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nde sandıkların açılmasının ardından Fransa, Almanya ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu diğer ülkelerde seçmenler oy vermek için seçim merkezlerine doğru yola çıktı. İngiltere ve Hollanda'nın Perşembe günkü başlangıç atışının ardından diğer beş ülkenin vatandaşları ise, Pazar gününe kadarki süreçte oylarını kullanmış bulunuyor.

AP'nin TSİ 21:15 itibarıyla ilk tahminler, bundan yaklaşık üç saat sonra ise belirlenen ilk sonuçlar ile ilgili duyuru yapması bekleniyor.

Aşırı sağ zaferle çıkabilir

2014'te yapılan son seçimlerden bugüne kadarki süreçte Avrupa'nın birçok ülkesinde sağ popülist partilerin başarı oranlarını artırdığı biliniyor. Yapılan anketlere göre, Avrupa karşıtı partilerin, bu trendi AB düzlemine de yansıtarak, AP'deki koltukların üçte birini kazanması ve büyük bir zafere imza atması bekleniyor. Bu gerçekleştiği takdirde, Strasbourg'da hüküm sürmekte olan, Avrupa'da entegrasyon taraftarı mevcut uzlaşı sekteye uğrayacak.