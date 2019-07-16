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Avrupalılar en fazla kalp krizi ve felçten ölüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 13:23 | Son Güncelleme

Avrupa Birliğinde kalp krizi ve felcin en fazla ölüme neden olan rahatsızlıklar arasında yer aldığı belirtildi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde en fazla ölümle sonuçlanan rahatsızlıkların başında "kalp krizi" ve "felç"in geldiği tespit edildi.

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) yayınladığı son verilere göre, 2016'da birlik genelinde 5,1 milyon kişi hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin yüzde 33'ü 75 yaşından küçük kişilerden, yüzde 29'u 75-85 yaşındakilerden ve yüzde 38'i de 85 yaş üstündekilerden oluştu.

En fazla ölümle sonuçlanan rahatsızlıklar, yüzde 36 ile kalp krizi ve felç olarak sıralanırken bunu yüzde 26 ile kanser takip etti.

Diğer yandan, AB genelinde ölümlerin yüzde 5'i trafik kazaları ve dış faktörlerden kaynaklandı.

- En yüksek Bulgaristan, en düşük İspanya

Ölüm oranı en yüksek AB ülkesi Bulgaristan olarak ön plana çıkarken, bu ülkeyi Letonya, Romanya, Litvanya ve Macaristan takip etti.

En düşük ölüm oranına sahip ülkeler ise İspanya, Fransa, İtalya, Malta ve Lüksemburg olarak sıralandı.

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Anahtar Kelimeler:
AB Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) felç kalp krizi kanser ölüm nedenleri

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