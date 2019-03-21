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"Avrupalılar, nükleer anlaşmadan fiilen ayrıldı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 18:51 | Son Güncelleme

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney: "Avrupalılar, nükleer anlaşmadan fiilen ayrıldı. Kurdukları ticari kanal da daha çok bir şakaya benziyor. Acı bir şaka" "Düşman bize karşı ekonomik bir savaşa girişti. Bu savaşta düşmanı yenilgiye uğratmak yeterli değil, caydırıcılık oluşturmalıyız"

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin yaptırımlarına karşı İran'la ticareti sürdürmek için Avrupa tarafından kurulan özel ticari mekanizmayı "acı bir şaka" olarak niteleyerek, Avrupalıların, nükleer anlaşmadan fiilen ayrıldığını söyledi.

Hamaney, ülkede yeni yılın başlangıcı sayılan Nevruz Bayramı münasebetiyle Meşhed kentinde kalabalık bir gruba yaptığı konuşmada, ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı şekilde çekilmesinin ardından Avrupa ülkelerinin anlaşmayı korumak için gerekli kararlılığı göstermediğini belirterek, "Avrupalılar, nükleer anlaşmadan fiilen ayrıldı." ifadesini kullandı.

ABD'nin yaptırımlarına karşı İran'la ticareti sürdürmek için nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları Almanya, Fransa ve İngiltere'nin kurduğu ve Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen INSTEX adı verilen ticari mekanizmanın da anlaşmayı korumak için yetersiz olduğunu söyleyen Hamaney, "Kurdukları ticari kanal da daha çok bir şakaya benziyor. Acı bir şaka." diye konuştu.

Hamaney, ülkedeki sorunların bir kısmının Batı'ya güven duyulmasından kaynaklandığını savunarak şöyle devam etti:

"Avrupalıların nükleer anlaşmadaki tutumu göz önüne alındığında onlara güvenilemez. Avrupalılar İran'ı geçmişte olduğu gibi sırtından hançerledi."

ABD'nin İran'a karşı ekonomik savaş başlattığının artık tüm İranlılar tarafından kabul edildiğini dile getiren Hamaney, "Düşman bize karşı ekonomik bir savaşa girişti. Bu savaşta düşmanı yenilgiye uğratmak yeterli değil, caydırıcılık oluşturmalıyız." dedi.

Konuşmasında Suudi Arabistan'ı da hedef alan Hamaney, "Suudi Arabistan kadar yozlaşmış ve despot kötü bir rejim görmedim. Şimdi de onlara nükleer silah sağlıyorlar fakat sorun değil. Ben bundan rahatsız değilim çünkü yakında oralar İslam mücahitlerinin eline geçecek." ifadelerini kullandı.

Hamaney, Avrupa medyasının Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısına ilişkin "iki yüzlü" tutumuna da tepki göstererek, şunları söyledi:

"Müslümanların Yeni Zelanda'da katledilmesi onlar için terör saldırısı değil. Onlar bunu silahlı saldırı olarak nitelediler. Batı'nın desteklediği birine yönelik eylemi terör saldırısı olarak niteliyorlar ancak Müslümanların Yeni Zelanda'da saldırıya uğramasına terör demiyorlar. Bunlar böyledir. "

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Hamaney İRAN

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