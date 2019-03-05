"Avrupalılar Trump yönetimini geçici görüyor"

"İran nükleer anlaşması örneğinde olduğu gibi ABD, Avrupa'nın kendi liderliğini takip etmesini istiyor." ifadesini kullanan Fahmi, ancak birçok Avrupa ülkesinin bunu reddettiğini kaydetti.

Fahmi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Orta Doğu stratejisini Avrupa devletleri ile tartışmaya açmak istemediğini iddia etti.

Makalede görüşlerine yer verilen Fahmi, geçen ay Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın "geri dönüş" sinyaline dikkati çekerek, Avrupalı liderlerin bir başka ABD yönetimi göreve gelene kadar "politikasız" davranacağını öne sürdü.

Carnegie Uluslararası Barış Vakfı Orta Doğu Merkezinin yayın organı Diwan'ın Baş Editörü Michael Young, kurumun internet sitesinde yayımladığı makalesinde, uzmanlara Orta Doğu ve Kuzey Afrika politikası ve güvenliğine ilişkin "ABD, Orta Doğu'da Avrupa'yı kayıp mı ediyor?" sorusunu yöneltti.

Avrupa'nın alternatif bir strateji önerisi de bulunmadığını belirten Fahmi, Avrupalı politika yapıcıların Trump'ın yönetimini geçici ve istisnai gördüğüne işaret etti.

Fahmi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"'Yakında yerine bir başka yönetim gelir' diye düşünülüyor. Gelirse bu ABD ve Avrupa'yı bölgeye yönelik ortak bir politika izlenmesi konusunda yeniden bir araya getirebilir. Joe Biden'ın Münih'te 'Biz geri geleceğiz' ifadesi Avrupa'nın arzularına karşılık geldi ancak o zamana dek bölgede ABD politikalarının izlenmesinde de kendi siyasetlerini oluşturmalarında da Avrupa isteksiz olacaktır."

Fransız yayın kuruluşu La Croix'nın muhabiri François D'alançon da Orta Doğu konu olduğunda Avrupa ve Amerikalıların "aralarının açık" olduğunu belirtti.

Avrupa tarafının bölgedeki jeopolitik rekabeti şekillendirme açısından alternatif yöntem sunmadığını vurgulayan D'Alançon, ABD'nin desteği olmayan Avrupa'yı "siyaseten bölünmüş ve askeri kapasitesi yetersiz" olarak niteleyerek, şunları kaydetti:

"Suriye'den Trump'ın aniden 2 bin askerini çekeceği manevrasını takiben sahada askeri bulunan Fransa ve İngiltere şu an ABD ile konuşlanma şartlarını görüşüyor. ABD'nin Avrupa'dan, Tahran ile nükleer anlaşmayı terk etmesi ve İran ile ticareti sağlayan mekanizmayı lağvetmesine yönelik talebi de Avrupalı müttefiklerin kafasını bulandırdı."