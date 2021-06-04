Avrupalılar yaz tatili planları yapıyor

Almanya'da pek çok kişi yaz tatili için plan yapmaya başladı.Almanya’da 100 bin kişide yeni vaka sayısına işaret eden haftalık insidans değeri 30’un altına düştü. Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) bugünkü verilerine göre 7 günlük insidans değeri 29,7’ye geriledi. 30’un altında bir değer son olarak 13 Ekim’de kaydedilmişti. Günlük yeni vaka sayısı ise 3 bin 165.

Almanya'da oteller yeniden açılmaya başladı

Bir süredir her eyalette düşüş eğiliminde olan vaka sayılarıyla, yerel yönetimler tedbirleri gevşetti. Bu kapsamda konaklama hizmetleri de yeniden sağlanmaya başlandı. Aralarında turistik bölgeler olan Baden Württemberg ve Bavyera eyaletleri gibi pek çok eyalette oteller yeniden açıldı. Mecklenburg-Vorpommen eyaleti de bugün itibarıyla başka eyaletlerden gelen ziyaretçilerin konaklamasına izin veriyor.

Branderbug eyaleti ve başkent Berlin’de ise otellerin 11 Haziran’da açılması planlanıyor. Dış mekanlarda hizmet veren Berlin’deki restoranlar Cuma günü içeride de müşteri almaya başlayacak.