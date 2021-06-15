Avrupalılar yolsuzluk ve rüşvetten şikayetçi

Ülkesindeki yolsuzluktan en fazla şikayet edenler ise Hırvatlar ve Bulgarlar.Avrupa Birliği’nde (AB) yapılan bir ankete göre Avrupalıların çoğu ülkelerinde yolsuzlukların arttığını düşünüyor. Söz konusu ankete katılanların yüzde 7'si bir bir takım kamu hizmetlerinden yararlanabilmek için son bir yılda en az bir kez rüşvet verdiğini itiraf etti. Tahminlere göre bu Avrupa çapında yaklaşık 18 milyon insanın son bir yılda kamu hizmetlerinden yararlanabilmek için rüşvet verdiği anlamına geliyor.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency International) tarafından salı günü Berlin'de yayınlanan küresel yolsuzluk barometresi (GCB) 2021'e göre AB vatandaşlarının yaklaşık üçte biri ülkelerinde yolsuzluğun arttığını düşünüyor. Araştırmadan çıkan sonuca göre Avrupa genelinde ankete katılanların yüzde 62'si yolsuzlukların hükümetlerinde büyük bir sorun oluşturduğuna inanıyor.

En düşük rakamlar yüzde 12 ile Danimarka ve yüzde 16 ile Finlandiya'dan gelirken, Bulgaristan'da ankete katılanların yüzde 90'ı, Hırvatistan'da ise yüzde 92'si ülkelerindeki yolsuzluklardan şikayetçi oldu.