HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Avrupalılar yolsuzluk ve rüşvetten şikayetçi

Avrupalılar yolsuzluk ve rüşvetten şikayetçi

15.06.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği’nde (AB) yapılan bir ankete göre Avrupalıların çoğu ülkelerinde yolsuzlukların arttığını düşünüyor.

Avrupalılar yolsuzluk ve rüşvetten şikayetçi

Ülkesindeki yolsuzluktan en fazla şikayet edenler ise Hırvatlar ve Bulgarlar.Avrupa Birliği’nde (AB) yapılan bir ankete göre Avrupalıların çoğu ülkelerinde yolsuzlukların arttığını düşünüyor. Söz konusu ankete katılanların yüzde 7'si bir bir takım kamu hizmetlerinden yararlanabilmek için son bir yılda en az bir kez rüşvet verdiğini itiraf etti. Tahminlere göre bu Avrupa çapında yaklaşık 18 milyon insanın son bir yılda kamu hizmetlerinden yararlanabilmek için rüşvet verdiği anlamına geliyor.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency International) tarafından salı günü Berlin'de yayınlanan küresel yolsuzluk barometresi (GCB) 2021'e göre AB vatandaşlarının yaklaşık üçte biri ülkelerinde yolsuzluğun arttığını düşünüyor. Araştırmadan çıkan sonuca göre Avrupa genelinde ankete katılanların yüzde 62'si yolsuzlukların hükümetlerinde büyük bir sorun oluşturduğuna inanıyor.

En düşük rakamlar yüzde 12 ile Danimarka ve yüzde 16 ile Finlandiya'dan gelirken, Bulgaristan'da ankete katılanların yüzde 90'ı, Hırvatistan'da ise yüzde 92'si ülkelerindeki yolsuzluklardan şikayetçi oldu.

AB üyesi 27 ülkede 40 bin 600 kişinin katılımıyla düzenlenen ankette ayrıca siyaset, ekonomi, adalet ve sivil toplum gibi alanlarda yolsuzluğun nasıl algılandığı da mercek altına alındı.

Bu bağlamda, ankete katılanların neredeyse yarısı hükümetlerinin yolsuzlukla mücadelede yeterli olmadığı görüşünü savundu.

Almanlar da muzdarip

Almanya'da ise vatandaşların yüzde 26,4'ü 2020'de ülkedeki yolsuzlukların arttığına inanıyor. Ankete katılanların yüzde 38,5'i federal hükümetin yolsuzlukla kötü ya da çok kötü mücadele ettiğini düşünürken, yüzde 3,2'si son 12 ayda bir kamu hizmeti alabilmek için rüşvet verdiğini, yüzde 21,1'i kamu hizmeti almak için kişisel ilişkiler kullandığını söyledi.

Her ne kadar Almanya'daki ankete katılanların yüzde 79,1'i temelde Federal Hükümete güvendiğini belirtse de yüzde 34,3'ü hükümetteki yolsuzlukları bir sorun olarak gördüğünü açıkladı. Ankete katılanların yüzde 61,6'sı ise, federal hükümetin büyük ölçüde bazı büyük lobi grupları tarafından yönetildiğini düşünüyor.

Almanların yüzde 85,8'i adalete güvendiğini belirtirken, yüzde 49,1'i bu güveni yüksek olarak belirtti. Polise olan güven ise yüzde 90,7 olarak tespit edilirken, yüzde 54,2'si polise yüksek derecede güven duyduğunu vurguladı.

Ekonomi dünyasına duyulan güven ise ankete katılanlar tarafından ağırlıklı olarak "endişe verici" olarak tanımlandı. Ankete katılanların yüzde 34,9'u iş dünyasından yöneticilerin tamamının veya çoğunun yolsuzluğa karıştığını düşünüyor. Yüzde 57,5'i, şirketlerin kamu alımlarını elde edebilmek için rüşvete başvurduğu veya özel ilişkileri kullandığına inanıyor. Ankete katılanların yüzde 10'u, ise STK'ların hepsinin veya çoğunun bir şekilde yolsuzluğa karıştığını düşünüyor.

dpa / TY,ET

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileriEvinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileri
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Sedat Peker suç örgütüne 4 ilde operasyon!Sedat Peker suç örgütüne 4 ilde operasyon!

En Çok Okunan Haberler

SGK'lı bütün çalışanlar bugünden itibaren aşı randevusu alabilecek

SGK'lı bütün çalışanlar bugünden itibaren aşı randevusu alabilecek

Görüntüler Bodrum'dan! Kuyruğun sonu görünmedi

Görüntüler Bodrum'dan! Kuyruğun sonu görünmedi

Belediye başkanı ve avukatına saldırı!

Belediye başkanı ve avukatına saldırı!

NATO'ya bir ülke daha katılıyor

NATO'ya bir ülke daha katılıyor

İtalya maçından sonra uçakta kriz!

İtalya maçından sonra uçakta kriz!

Ünlü oyuncunun karavan tatili!

Ünlü oyuncunun karavan tatili!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

"Oğluna Recep Tayyip ismini verdi şimdi değiştiremiyor" haberi gündem olmuştu! Valilik'ten açıklama

"Oğluna Recep Tayyip ismini verdi şimdi değiştiremiyor" haberi gündem olmuştu! Valilik'ten açıklama

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Gören gözlerine inanamadı! Markette rafların arasından çıktı

Gören gözlerine inanamadı! Markette rafların arasından çıktı

'Pes' dedirten olay! 'Kamu görevlisiyiz' deyip bir de camiden anons yaptırdılar

'Pes' dedirten olay! 'Kamu görevlisiyiz' deyip bir de camiden anons yaptırdılar

Bakan Koca: Aşıda 40 yaşa kadar indik

Bakan Koca: Aşıda 40 yaşa kadar indik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.