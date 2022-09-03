Avrupalıları kış korkusu sardı! Yiğit Bulut'tan paylaşım geldi: 'Malınızı ucuza kaptırmayın'

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, Avrupa'da enerji krizi çıkardı. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla Avrupa'dan 1 milyon insanın kışı İstanbul, İzmir, Antalya gibi şehirlerde geçirmesi bekleniyor. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan da paylaşım geldi. İşte haberin detayları...

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, 31 Ağustos'ta bakıma alınan ve tekrar faaliyete geçmesi beklenen Kuzey Akım'daki bir türbinde arızaların tespit edildiği belirtilmişti. Hattan doğal gaz sevkiyatının arızalar tamir edilmeden yapılamayacağına işaret edilen açıklamada, bu nedenle Kuzey Akım üzerinden doğal gaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulmasına karar verildiği kaydedilmişti.

'İLAHİ ADALET'

Avrupa'dan 1 milyon insanın enerji krizi nedeniyle kışı Türkiye'de geçirmesi bekleniyor. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bulut, şu ifadeleri kullandı:

"İlahi Adalet! Gazı kesilen AB vatandaşlarından en az 1 milyonu bu kışı Türkiye’de geçirmek için harekete geçti. İstanbul, İzmir, Antalya ve birçok ilde oteller kışı dolu geçireceği gibi ev alım ve kiralama için harekete geçtiler! Malınızı ucuza kaptırmayın

Muhtaçlar! İlahi adalet!"*

İlahi Adalet!

Gazı kesilen AB vatandaşlarından en az 1 milyonu bu kışı Türkiye’de geçirmek için harekete geçti.

İstanbul, İzmir,Antalya ve birçok ilde oteller kışı dolu geçireceği gibi ev alım ve kiralama için harekete geçtiler!

Malınızı ucuza kaptırmayın

Muhtaçlar!

İlahi adalet! — YİĞİT BULUT (@yigitbulutt) September 3, 2022

RUSYA'NIN AVRUPA'YA GAZ SEVKİYATI HIZLA AZALIYOR

Gazprom'dan 19 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Kuzey Akım'da önceden planlanmış bakım nedeniyle 31 Ağustos'tan itibaren üç günlüğüne doğal gaz akışının durdurulacağı bildirilmişti.

Kuzey Akım, Yamal-Avrupa boru hattı ve Ukrayna'daki boru hatlarının yanı sıra Rus gazını Avrupa'ya taşıyan önemli hatlardan biri olarak biliniyor.

Ukrayna savaşının başlamasının ardından Yamal-Avrupa hattı üzerinden de sevkiyat tümüyle durdurulurken Ukrayna üzerinden sevkiyat da yaklaşık yarı yarıya azalmıştı.

Rus yetkililer, Avrupa'ya yönelik doğal gaz sevkiyatındaki sorunların yaptırımlar nedeniyle yaşandığını öne sürerken, Avrupalı yetkililer, Rusya'nın enerji kaynaklarını bir silah olarak kullandığını iddia ediyor.

