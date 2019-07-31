Avrupalıların yüzde 28,3'ü bir haftalık tatili karşılayamıyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupalıların yüzde 28,3'ünün evleri dışında bir hafta tatil yapmaya gücünün yetmediği bildirildi.

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) 2018 verilerine göre, 28 AB üyesi ülke içerisinde bir hafta tatile gitmeyi karşılayamayanların oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 58,9 ile Romanya oldu.

Romanya'yı yüzde 51,3 ile Hırvatistan, yüzde 51 ile Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi izledi.

AB genelinde 2013'te yüzde 39,5 olarak ölçülen bu oran, 2018'de yüzde 28,3'e gerileyerek iyileşme gösterdi.

Son 5 yılda bu oranın tek yükseldiği ülke yüzde 2'lik artışla Yunanistan oldu.

Bir haftalık tatili karşılayamayanların oranının en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 10,9 ile (2017 verisi) Lüksemburg ve yüzde 9,7 ile İsveç oldu.

