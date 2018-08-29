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Avrupalıların yüzde 80'i yaz-kış saati istemiyor

29.08.2018 23:37 | Son Güncelleme

Avrupa Komisyonu’nun yaptığı online ankete katılanların yüzde 80’i saat değişikliği uygulmasına son verilmesini istiyor.

Anketin resmi sonuçlarının Avrupa Komisyonu’nun istişarelerinden sonra açıklanacağı bildirildi.Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı Avrupa Komisyonu'nun yaz ve kış saatleri değişikliği konusunda yaptığı online anketin resmi olmayan sonucuna göre, Avrupalıların büyük çoğunluğu saat değişikliği uygulamasına son verilmesini istiyor. Westfalenpost gazetesinin ardından Alman medyasında yer alan habere göre, ankete katılanların yüzde 80'i yaz ve kış saatleri uygulamasının kaldırılmasından yana görüş bildirdi. Haberde, ankete katılan 4 milyon 600 bin civarında kişiden yaklaşık 3 milyonunun Alman olduğu kaydedildi.
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Resmi sonuçlar sonra açıklanacak

Avrupa Komisyonu'nun online anketin sonuçlarını ayrıntılı bir şekilde değerlendirdikten sonra resmi olarak açıklayacağı belirtildi. Komisyon Sözcüsü Margaritis Schinas medyaya yansıyan sonuçlara ilişkin yorum yapmayacağını kaydetti. Sözcü Schinas, bugün Brüksel’de yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyon'unun Perşembe ve Cuma günü yapacağı çalışma toplantılarında konu hakkında istişarelerde bulunulacağını söyledi. Resmi sonuçların ne zaman açıklanacağı hakkında bilgi vermeyen Schinas, "Er ya da geç rapor açıklanacak” dedi.

Ankete AB’ye üye 28 ülkenin de vatandaşlarının katıldığını belirten Schinas, ancak bunun bir referandum olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çekerek, bunun bu konuda oluşturulacak görüşün bir unsuru olduğunu ifade etti.

Siyasetçilerin değerlendirmeleri

Anketin resmi olmayan sonuçlarını değerlendiren siyasetçiler, bunun yaz ve kış saati değişikliğine son verilmesi için bir mesaj olduğuna işaret etti. Alman meclisinin Hür Demokrat Partili (FPD) üyesi Michael Theurer, "Yüzde 80’nin altı ayda bir saatlerin değiştirilmesine karşı çıkması, saat değişikliği uygulamasının kaldırılması için açık bir sinyal” dedi. Theuer, bunu "Avrupa Komisyonu'na harekete geçmesi için verilen açık bir görev” olarak nitelendirdi.

Avrupa Parlamentosu'nun Avrupa Halk Partili (EVP) üyesi Peter Liese ise Avrupa Komisyonu'nun “mümkün olan en kısa zamanda saat değişikliği uygulamasının kaldırılması yönünde bir öneri sunması” gerektiğini söyledi. Liese, Avrupa Parlamentosu ve üye devletlerin değişikliği 2019’da yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde kabul etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Avrupa Komisyonu, istişarelerin ardından yaz ve kış saati değişikliği uygulamasına son verilmesi gerektiği kararına varırsa, bir yasa değişikliği önerisi sunabilecek. Böyle bir önerinin de AB ülkelerinin yanı sıra Avrupa Parlamentosu tarafından da onaylanması gerekiyor. Avrupa Birliği içinde farklı saat uygulamaları ile iletişim ve ulaşımda aksaklıklarla karşılaşılmaması için yaz ve kış saati değişikliği yapılıyor. Buna göre, saatler Mart ayının son Pazar günü ileriye, Ekim ayının son Pazar günü de geriye alınıyor.

AFP,dpa/JD,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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