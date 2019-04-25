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Avrupa'nın aşırı sağcıları Çekya'da buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 21:49 | Son Güncelleme

İslam ve göçmen karşıtı Avrupalı liderler Prag'da toplandı

PRAG (AA) - Avrupa'nın İslam ve göçmen karşıtı liderleri Çekya'nın başkenti Prag'da toplandı.

Fransa aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen ve Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlükler Partisinin (PVV) lideri Geert Wilders, Çekya'daki İslam karşıtı Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisinin (SPD) Genel Başkanı Tomio Okamura ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası basın toplantısı düzenleyen Okamura, Avrupa Birliği'nin (AB) mevcut durumunun kabul edilemez olduğunu savunarak, "Çekya'nın AB'den çıkmasını destekleyebilirim çünkü şimdiki AB'nin çökmesi lazım. AB'nin reforme edilebileceğine inanmıyorum." ifadesini kullandı.

Avrupa ortak pazarını, Schengen bölgesinde vize serbestisini desteklediklerini belirten Okamura, ulusal hukuk alanında her ülkenin kendi düzenlemesini yapabilmesi gerektiğini dile getirdi.

Marine Le Pen, Avrupa'nın küreselleşme ve İslam tarafından tehdit edildiğini iddia etti.

Geert Wilders, Avrupa'da İslam'ın yayılmasının kabul edilemez olduğunu öne sürdü.

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