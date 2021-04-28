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Avrupa’nın bilinen en eski üç boyutlu haritası ortaya çıktı

28.04.2021 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim insanları, Bronz Çağı'na ait bir taş levhanın Avrupa'nın bilinen en eski üç boyutlu haritası olduğunu keşfetti.

Avrupa’nın bilinen en eski üç boyutlu haritası ortaya çıktı

Bilim insanları, Bronz Çağı'na ait bir taş levhanın Avrupa'nın bilinen en eski üç boyutlu haritası olduğunu keşfetti.

4 bin yıllık taş levhadaki motiflerin, Fransa'nın Bretonya bölgesindeki bir alanı tasvir ettiği düşünülüyor.

1900'de kazılarda ortaya çıkarılan panel, yüzyıldan fazla süre Fransa'da bir kalenin hendeğinde saklı kaldı.

2 metre uzunluğunda ve 1.5 metre kalınlığındaki levha, 2014'te kalenin mahzeninde bulundu.

Levha ilk kez Bretonya'da 1900'de ortaya çıkarıldı

Araştırmacılara göre, Saint-Bélec paneli olarak bilinen levhanın tarihi, MÖ 1900 ila 1650'ye uzanıyor.

Arkeolog Paul du Chatellier, paneli Fransa'nın kuzeyindeki Bretonya bölgesindeki Finistère'de, tarih öncesine ait bir mezarlıkta yapılan kazılarda ortaya çıkarmıştı. Levha, arkeoloğun yaşadığı kale olan Château de Kernuz'da duruyordu.

Araştırmacılar kayıplara karışan paneli 2014'te, kalenin mahzeninde buldu.

Taşın üzerindeki oyma ve işaretleri incelediklerinde, bunun bir harita olabileceğinden şüphelenen araştırmacılar, "tekrar edilen motifler ve onlara bağlanan çizgilerin", Finistère'deki bir bölgeyi tasvir ettiğine inanıyor.

BBC'ye konuşan Bournemouth Üniversitesi'ndeki araştırma ekibinden Dr. Clément Nicolas, "Dünyanın dört bir yanında taşların üzerine oyulmuş benzer haritalar olsa da, genelde yorumlamadan ibaretler. İlk kez bir harita, bu kadar belirgin şekilde bir bölgeyi tasvir ediyor" dedi.

Dönemin prens ya da krallarının sahibi oldukları toprakları işaretlemek için haritayı kullanmış olabileceğini kaydeden Dr. Nicolas, "Eski toplumların sahip olduğu coğrafik bilgileri hafife alıyoruz. Bu levha, haritalama bilgilerini gösterdiği için önemli" diye de ekledi.

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