Avrupa’nın bilinen en eski üç boyutlu haritası ortaya çıktı

Taşın üzerindeki oyma ve işaretleri incelediklerinde, bunun bir harita olabileceğinden şüphelenen araştırmacılar, "tekrar edilen motifler ve onlara bağlanan çizgilerin", Finistère'deki bir bölgeyi tasvir ettiğine inanıyor.

Arkeolog Paul du Chatellier, paneli Fransa'nın kuzeyindeki Bretonya bölgesindeki Finistère'de, tarih öncesine ait bir mezarlıkta yapılan kazılarda ortaya çıkarmıştı. Levha, arkeoloğun yaşadığı kale olan Château de Kernuz'da duruyordu.

4 bin yıllık taş levhadaki motiflerin, Fransa'nın Bretonya bölgesindeki bir alanı tasvir ettiği düşünülüyor.

Bilim insanları, Bronz Çağı'na ait bir taş levhanın Avrupa'nın bilinen en eski üç boyutlu haritası olduğunu keşfetti.

BBC'ye konuşan Bournemouth Üniversitesi'ndeki araştırma ekibinden Dr. Clément Nicolas, "Dünyanın dört bir yanında taşların üzerine oyulmuş benzer haritalar olsa da, genelde yorumlamadan ibaretler. İlk kez bir harita, bu kadar belirgin şekilde bir bölgeyi tasvir ediyor" dedi.

Dönemin prens ya da krallarının sahibi oldukları toprakları işaretlemek için haritayı kullanmış olabileceğini kaydeden Dr. Nicolas, "Eski toplumların sahip olduğu coğrafik bilgileri hafife alıyoruz. Bu levha, haritalama bilgilerini gösterdiği için önemli" diye de ekledi.

