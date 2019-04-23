HABER

Avrupa'nın çerezi İznik Gölü'nden

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 11:33 | Son Güncelleme

İZNİK Gölü'nde balık avına çıkan balıkçılar, 1 tona yakın gümüş balığı avladı.

Avrupa'nın çerezi İznik Gölü'nden

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- İZNİK Gölü'nde balık avına çıkan balıkçılar, 1 tona yakın gümüş balığı avladı. Gölden avlanan balıklar kasalara konulup beklemeden Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki fabrikalara gönderildi. Gümüş balıkları, Avrupa ülkelerine 'cips' olarak ihraç edilecek.
Bursa'daki İznik Gölü'nde yılda sadece 25 gün avlanması serbest olan gümüş balığı sezonu açıldı. Sabahın erken saatlerinde ağlarını toplayan İznikli balıkçılar, yaklaşık 1 ton gümüş balığını tatlısudan çıkardı. Kasalara yerleştirilen gümüş balıkları, Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki balık depolarına gönderildi. Gümüş balıkları, buradaki paketlemenin ardından Avrupa ülkelerine çerez olarak ihraç edilecek.
Sezonun açılmasıyla ilgili konuşan İznik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Konur Genç, "İznik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi olarak, gümüş balıklarını nisan ayının başında avlamaya başlıyorduk. Hava şartları zor geçtiği için av sezonu dün itibariyle başladı. Bereketli bir sezon olacak gibi duruyor. İlk günden 1 tona yakın balık avladık. Bu balıklar Bandırma’da ki depolara gönderiliyor. Daha sonra işlenerek Avrupa ülkelerine cips olarak ihraç ediliyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

Avrupa'nın çerezi İznik Gölü'ndenAvrupa'nın çerezi İznik Gölü'ndenAvrupa'nın çerezi İznik Gölü'ndenAvrupa'nın çerezi İznik Gölü'nden

Temizlik yaparken çektiği videolarla öyle bir kazanç sağladı ki...Temizlik yaparken çektiği videolarla öyle bir kazanç sağladı ki...
Balıktan kraker üretildiBalıktan kraker üretildi
Mardin'in bakımsız tarihi yapıları yağmurla yıkıldı Mardin'in bakımsız tarihi yapıları yağmurla yıkıldı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki gündür haber alınamıyordu! Ailesi korkunç gerçekle yüzleşti

İki gündür haber alınamıyordu! Ailesi korkunç gerçekle yüzleşti

Adeta dehşet evi! Yatağa zincirle bağlayıp...

Adeta dehşet evi! Yatağa zincirle bağlayıp...

Çukur'da büyük ihanet! Sena'yı öldüren yüzüklü kim çıktı?

Çukur'da büyük ihanet! Sena'yı öldüren yüzüklü kim çıktı?

Cezayı aldıktan sonra bunu paylaştı

Cezayı aldıktan sonra bunu paylaştı

Üst üste korkutan depremler! Gece yarısı tekrar sallandı!

Üst üste korkutan depremler! Gece yarısı tekrar sallandı!

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lületaşı ve yumurta kabuğundan yapay kemik dokusu üretti

Lületaşı ve yumurta kabuğundan yapay kemik dokusu üretti

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Susurluk’ta bulunan lahit taşı inceleniyor

Susurluk’ta bulunan lahit taşı inceleniyor

Huzurlu Sokaklar Uygulaması'nda 81 ilde 1452 kişi yakalandı!

Eş zamanlı başlatıldı! 1452 kişi yakalandı

Pendik’te kahvehaneyi silahla taradılar

Pendik’te kahvehaneyi silahla taradılar

Evden 2 kamyon çöp çıktı!

Evden kamyon kamyon çöp çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.